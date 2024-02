Comment Mauricio Pochettino peut-il encore relancer Chelsea ?

Tout au long de la saison, Chelsea n'a cessé de faire pas en avant et deux pas en arrière. Aujourd'hui, sa campagne est à nouveau au bord du désastre.

Chelsea n'est pas étranger à ce que l'on appelle à l'effet yoyo, avec 20 ans de trophées ponctués de saisons creuses - terminant tristement 10e en 2015-16 et 5e lors de la deuxième campagne malheureuse d'Antonio Conte en 2017-18. Mais cette fois, c'est différent. Après avoir vécu sa pire campagne depuis des décennies sous la houlette de Thomas Tuchel, Graham Potter et Frank Lampard, l'équipe n'a pas connu le rebond que beaucoup espéraient lorsque Mauricio Pochettino a été nommé au poste de coach et qu'il a été chargé d'inaugurer une nouvelle ère.

Après avoir dégringolé à la 12e place à la fin de l'exercice 2022-23, les Blues se retrouvent aujourd'hui au 11e rang, avec une série de résultats et une forme générale catastrophiques qui semblent avoir replongé le club dans le malaise qui l'avait envahi avant l'arrivée du tacticien argentin.

En 2024, le club semble avoir franchi le point de non-retour, alors que par le passé il avait souvent à réussir à se remettre dans le droit chemin au sortir d'une saison ratée. Cette fois, le club est de nouveau en milieu de tableau et risque de rater la qualification européenne. Les joueurs sont apparemment toujours désabusés malgré le grand ménage estival censé leur remonter le moral. L'atmosphère à Stamford Bridge est toxique, les supporters crachent du sang depuis les tribunes et la confiance dans le duo de propriétaires Boehly-Clearlake, qui dépense sans compter, est en train de s'effriter.

L'article continue ci-dessous

Alors, avec tout cela à l'esprit, comment relancer Chelsea et arrêter la dégringolade vers l'obscurité du milieu de tableau !