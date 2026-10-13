Cambodia Overview

Leeds United memberikan kontrak baru kepada Brenden Aaronson saat bintang timnas Amerika Serikat itu mendekati tahun terakhir kontrak sebelumnya. Matt Kilgallon menjelaskan kepada GOAL mengapa kontrak baru tersebut bukan sekadar siasat untuk mendapatkan biaya transfer. Leeds United bisa saja menghadapi situasi sulit pada musim panas ketika mempertimbangkan kemungkinan menjual Aaronson, tetapi untuk saat ini mereka terhindar dari pembicaraan pelik itu.
Leeds siap menambah tekanan terhadap Michael Carrick yang tengah disorot tajam, kata mantan pemain Leeds Matt Kilgallon kepada GOAL, menjelang duel sengit rivalitas Perang Mawar di Elland Road pada Minggu. Tuan rumah menyongsong laga itu dengan kepercayaan diri tinggi dan mendapat pesan bahwa jika mereka mampu meredam Bruno Fernandes, mereka bisa “menghentikan” Manchester United yang tengah tumpul secara keseluruhan.
James Trafford untuk pertama kalinya menghadapi sejumlah pertanyaan yang membuatnya tidak nyaman sebagai pemain Leeds United setelah transfernya senilai £40 juta ($53 juta) dari Manchester City. Namun, Matt Kilgallon menjelaskan kepada GOAL mengapa kiper timnas Inggris itu bisa disandingkan dengan David Seaman dan Jordan Pickford. Penjaga gawang berusia 24 tahun tersebut menjadi rekrutan pemecah rekor di Elland Road.