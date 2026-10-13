Cambodia Overview

Mengapa kontrak Aaronson dengan Leeds bukan sekadar siasat soal biaya transfer

Leeds United memberikan kontrak baru kepada Brenden Aaronson saat bintang timnas Amerika Serikat itu mendekati tahun terakhir kontrak sebelumnya. Matt Kilgallon menjelaskan kepada GOAL mengapa kontrak baru tersebut bukan sekadar siasat untuk mendapatkan biaya transfer. Leeds United bisa saja menghadapi situasi sulit pada musim panas ketika mempertimbangkan kemungkinan menjual Aaronson, tetapi untuk saat ini mereka terhindar dari pembicaraan pelik itu.