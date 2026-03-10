Gabriele Stragapede

FootballCo

Qui lo sport è di casa, specialmente se si tratta di calcio e di wrestling.

Amante del buon rap italiano (Articolo 31 basta come garanzia?) e aspettato come il turn heel di John Cena, arrivo al mondo il 7 gennaio 1997. Fra una maturità scientifica e una laurea in comunicazione nella ridente Pavia, mi affaccio a Calciomercato.com dal novembre del 2022.

Faccio andare le mani per scrivere dopo aver smesso di dare del tu al pallone con i piedi - esatto, sono uno dei tanti talenti mancati per il calcio italiano. Ero un difensore goleador, bei tempi -. E per fare cosa vi chiederete? Tra analisi, profili e sane notizie, spesso mi troverete con qualche approfondimento sugli stadi. Ah, c'è un giocatore in particolare di cui sono follemente innamorato: vi sarà facile capire chi.