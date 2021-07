Sem espaço com Aguirre, Nonato pode trocar Inter pelo Fluminense

Jogador não foi utilizado nenhuma vez pelo técnico uruguaio após algum destaque sob o comando de Miguel Ramírez

O meio-campista Nonato deve ser o próximo jogador a ser negociado pelo Inter. Fora dos planos do técnico Diego Aguirre, o meia colorado despertou o interesse do Fluminense, de Roger Machado, e pode definir a sua transferência para o Rio de Janeiro nos próximos dias.

Nonato tem 23 anos e veio do São Caetano, por empréstimo, em 2018. Com atuações destacadas no time sub-20 e na equipe principal, o Inter acabou adquirindo o vínculo do jogador em definitivo um ano depois.

Mas Nonato não conseguiu repetir as boas atuações nas temporadas 2020 e 2021 e acabou perdendo espaço no time colorado.

Com a chegada do técnico espanhol Miguel Ramírez, o meia voltou a ter uma sequência destacada, e por diversas vezes figurou entre os titulares.

Porém, com a demissão de Ramirez e a contratação do técnico Diego Aguirre, Nonato voltou a perder espaço e, nos oito jogos com o comando do treinador uruguaio, o volante não foi utilizado nenhuma vez. Como tem apenas três jogos disputados no Brasileirão 2021, ele ainda poderia ser registrado para atuar por outro clube nesta edição da Série A.

Enquanto busca reforços no mercado da bola, já que acabou ficando pra trás nas negociações com Giuliano e Pedro Henrique, o Inter segue negociando jogadores pouco utilizados e tentando fazer caixa com jovens promessas: além de acertar a venda de Vinícius Tobias e os empréstimos de Léo Borges e Peglow para o Porto, os gaúchos já liberaram o goleiro Danilo Fernandes para o Bahia e Marcos Guilherme, que acertou com o Santos.