Mercado da bola: contratações, dispensas e novidades do futebol brasileiro e internacional

Hoje é dia de ir às compras com @americanascom. #VamoInter pic.twitter.com/j01YzNcQKW — Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 5, 2021

O zagueiro argentino de 34 anos assinou com o Colorado até 2022. Com passagens por River Plate, Sevilla e seleção argentina (disputou a Copa do Mundo de 2018), foi um pedido de Diego Aguirre, que trabalhou com o defensor no Al-Rayyan, do Qatar. Confira todas as informações da contratação clicando aqui