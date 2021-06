Quais jogadores não podem mais trocar de clube no Brasileirão 2021?

Na primeira divisão, 75 atletas já disputaram sete jogos e não podem mais atuar por outra equipe; veja

A regra da CBF para o Campeonato Brasileiro prevê que um jogador que tenha atuado sete vezes por um time não pode entrar em campo por outra equipe na mesma temporada. A maioria dos times da Série A já fez sete jogos e, assim, quem disputou todas as partidas, não pode mais ir para outra equipe.

Com sete jogos disputados no Brasileirão, o jogador pode até se transferir para outra equipe, mas não pode ser inscrito no campeonato por esta nova equipe, apenas se mudar de divisão - sair da Série B para Série A, por exemplo. Desta forma, os times normalmente evitam contratações deste tipo

Dos 20 times do Brasileirão, apenas Athletico-PR, Atlético-GO, Flamengo, Cuiabá e Grêmio, times com jogos atrasados, não disputaram sete jogos na temporada 2021 ainda. Desta forma, entre os outros 15, alguns jogadores já não podem mais "virar a casaca" na competição.

A Goal te mostra quem são:

América-MG

São apenas dois jogadores com sete jogos disputados, e mais quatro com seis; veja:

Anderson (7 jogos)

Felipe Azevedo (7 jogos)

Juninho (6 jogos)

Rodolfo (6 jogos)

Eduardo Bauermann (6 jogos)

Bruno Nazário (6 jogos)

Athletico-PR

O Furacão é um dos times que ainda não fez os sete jogos do Brasileirão e, por isso, não tem nenhum jogador que atingiu o número máximo de jogos. Mas uma boa quantidade está perto da marca:

Carlos Eduardo (6 jogos)

Thiago Heleno (6 jogos)

Vitinho (6 jogos)

Léo Cittadini (6 jogos)

Santos (6 jogos)

Renato Kayzer (6 jogos)

David Terans (6 jogos)

Atlético-GO

O Dragão também não tem sete jogos disputados, mas tem vários jogadores no limite para uma possível transferência, são eles:

Marlon Freitas (6 jogos)

Zé Roberto (6 jogos)

Dudu Santos (6 jogos)

Nathan Silva (6 jogos)

Fernando Miguel (6 jogos)

Igor Cariús (6 jogos)

Natanael Pimienta (6 jogos)

Atlético-MG

O Galo tem quatro jogadores que já atingiram o número máximo de jogos, e mais cinco estão no limite, veja:

Hulk (7 jogos)

Hyoran (7 jogos)

Éverson (7 jogos)

Allan (7 jogos)

Guilherme Arana (6 jogos)

Guga (6 jogos)

Réver (6 jogos)

Jair (6 jogos)

Tchê Tchê (6 jogos)

Bahia

Cinco jogadores do Tricolor já atingiram o limite, enquanto seis ainda podem fazer mais um jogo:

Maycon Douglas (7 jogos)

Rossi (7 jogos)

Patrick de Lucca (7 jogos)

Gilberto (7 jogos)

Thaciano (7 jogos)

Jonas (6 jogos)

Juninho (6 jogos)

Óscar Ruiz (6 jogos)

Matheus Bahia (6 jogos)

Rodriguinho (6 jogos)

Danielzinho (6 jogos)

Ceará

No Vôzão três jogadores não podem mais atuar por outros clubes, enquanto quatro estão no limite, veja:

Saulo Mineiro (7 jogos)

Jorginho (7 jogos)

Messias (7 jogos)

Fernando Sobral (6 jogos)

Vina (6 jogos)

Bruno Pacheco (6 jogos)

Charles (6 jogos)

Chapecoense

Na Chape, quatro jogadores atingiram os sete jogos, enquanto outros quatro estão com seis:

Matheus Ribeiro (7 jogos)

Ravanelli (7 jogos)

Lima (7 jogos)

Anselmo Ramon (7 jogos)

Derlan (6 jogos)

Pedro Perotti (6 jogos)

Bruno SIlva (6 jogos)

Fernandinho (6 jogos)

Corinthians

No Timão, cinco jogadores já fizeram os sete jogos, enquanto seis estão no limite:

Victor Cantillo (7 jogos)

Roni (7 jogos)

Cássio (7 jogos)

Fagner (7 jogos)

Gil (7 jogos)

Gabriel (6 jogos)

João Victor (6 jogos)

Gustavo Silva (6 jogos)

Ramiro (6 jogos)

Mateus Vital (6 jogos)

Angelo Araos (6 jogos)

Cuiabá

Nenhum jogador do Cuiabá tem pelo menos seis jogos disputados considerando que o time só fez cinco partidas no Brasileirão 2021.

Flamengo

O Rubro-Negro está na mesma situação que o Cuiabá, tendo feito apenas cinco jogos.

Fluminense

O Tricolor carioca tem quatro jogadores com sete jogos disputados, e mais sete com seis jogos:

Abel Hernández (7 jogos)

Kayky (7 jogos)

Luiz Henrique (7 jogos)

Marcos Felipe (7 jogos)

Nenê (6 jogos)

Martinelli (6 jogos)

Yago Felipe (6 jogos)

Gabriel Teixeira (6 jogos)

Egídio (6 jogos)

Luccas Claro (6 jogos)

Wellington (6 jogos)

Fortaleza

No Fortaleza, quase um time inteiro já atingiu sete jogos - foram dez jogadores -, além dos dois com seis partidas disputads, veja:

Felipe (7 jogos)

Yago Pikachu (7 jogos)

Robson (7 jogos)

Tinga (7 jogos)

Romarinho (7 jogos)

David (7 jogos)

Felipe Alves (7 jogos)

Titi (7 jogos)

Éderson (7 jogos)

Marcelo Benevenuto (7 jogos)

Wellington Paulista (6 jogos)

Matheus Vargas (6 jogos)

Grêmio

O Tricolor gaúcho também disputou apenas cinco jogos por enquanto, de forma que nenhum atleta alcançou a marca das sete ou das seis partidas.

Internacional

No Inter, quatro jogadores já atingiram a marca dos sete jogos e mais quatro estão com seis partidas disputadas:

Yuri Alberto (7 jogos)

Patrick (7 jogos)

Edenílson (7 jogos)

Víctor Cuesta (7 jogos)

Rodrigo (6 jogos)

Heitor Rodrigues (6 jogos)

Maurício (6 jogos)

Caio Vidal (6 jogos)

Juventude

Do Juventude, oito atletas não podem mais atuar por outros times, e quatro estão no limite, com seis jogos disputados, veja:

Vitor Mendes (7 jogos)

Chico (7 jogos)

Marcelo (7 jogos)

Marcos Vinícios (7 jogos)

Fernando Pacheco (7 jogos)

Wescley (7 jogos)

Michel Macedo (7 jogos)

Rafael Forster (7 jogos)

Matheus Peixoto (6 jogos)

Guilherme Castilho (6 jogos)

Elton (6 jogos)

Capixaba (6 jogos)

Palmeiras

No Palmeiras, apenas três jogadores já atingiram a marca dos sete jogos, e mais dois estão já com seis:

Gustavo Scarpa (7 jogos)

Raphael Veiga (7 jogos)

Victor Luis (7 jogos)

Felipe Melo (6 jogos)

Luiz Adriano (6 jogos)

Red Bull Bragantino

O time tem quatro atletas que não podem mais mudar de time, e outros seis que estão no limite, veja:

Lucas Evangelista (7 jogos)

Artur (7 jogos)

Tomás Cuello (7 jogos)

Yatlo (7 jogos)

Cleiton (6 jogos)

Léo Ortiz (6 jogos)

Ramires (6 jogos)

Aderlan (6 jogos)

Helinho (6 jogos)

Fabricio Bruno (6 jogos)

Santos

No Peixe, oito jogadores já estão na marca dos sete jogos, além de dois que têm seis partidas:

Kaio Jorge (7 jogos)

Marcos Guilherme (7 jogos)

Pará (7 jogos)

Marinho (7 jogos)

Madson (7 jogos)

Gabriel Pirani (7 jogos)

Felipe Jonatan (7 jogos)

Jean Mota (7 jogos)

Luan Peres (6 jogos)

Luiz Felipe (6 jogos)

São Paulo

No São Paulo, três jogadores apenas estão com sete jogos disputados, e mais seis têm seis:

Bruno Alves (7 jogos)

Éder (7 jogos)

Tiago Volpi (7 jogos)

Liziero (6 jogos)

Reinaldo (6 jogos)

Léo (6 jogos)

Emiliano Rigoni (6 jogos)

Gabriel Sara (6 jogos)

João Rojas (6 jogos)

Sport

No Leão, sete atletas estão com o número máximo de jogos para a transferência, não podendo mais atuar em outros clubes da Série A: