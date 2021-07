Internacional acerta venda de promessa da base para o Shakhtar Donetsk

Com diversas metas estabelecidas no contrato, a venda de Vinícius Tobias, de apenas 17 anos, leva conforto financeiro ao clube colorado

O Internacional está negociando o lateral direito Vinicius Tobias, 17 anos, com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O negócio foi concretizado na noite da última segunda-feira, com o Colorado recebendo 7 milhões de euros (R$ 43 milhões) por 70% dos direitos econômicos. O restante do vínculo vai permanecer com a família do jogador e seu empresário.

No contrato há vários gatilhos que, caso o jogador venha a cumprir as metas estabelecidas, como participação no time titular, convocações para seleção brasileira, entre outras, o Inter ainda poderá receber um valor no futuro.

Como Vinícius Tobias tem 17 anos, ele só poderá se transferir para o Shakhtar em fevereiro do ano que vem, quando completar 18 anos. O clube ucraniano vai pagar 5,5 milhões de euros agora e 1,5 milhão de euros quando Vinicius Tobias se apresentar na Ucrânia.

Considerado como uma das pérolas da base do Internacional, Vinicius Tobias vinha sendo monitorado por vários grandes clubes da Europa, mas apenas o Shakhtar apresentou uma proposta concreta pelo jovem atleta. Vinicius Tobias tem várias convocações para seleções de base, mas nunca chegou a atuar no time principal do colorado.

A venda de Vinicius Tobias ajuda a dar um alívio nas finanças do Internacional, que vive uma crise financeira muito grande. A projeção da direção colorada é de faturar, até o final deste ano, R$ 90 milhões com venda de jogadores.

Até o momento o Inter negociou Praxedes com o Red Bull Bragantino e agora Vinicius Tobias, com o Shakhtar. Nos cálculos dos dirigentes do Inter ainda faltam aproximadamente R$ 20 milhões para atingir a meta estabelecida no início da temporada.