Em 24 horas, Inter 'perde' dois possíveis reforços, mas renova com goleiro Daniel

Giuliano vai defender o Corinthians e Pedro Henrique continuará no futebol turco

Em menos de 24 horas, a direção do Internacional acompanhou as duas tentativas de contratações que tinha em andamento acertarem com outros clubes.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O meia Giuliano, que tinha em mãos uma proposta para retornar ao Inter, clube que ele defendeu em 2010, sendo peça fundamental na conquista da Libertadores da América daquele ano, acabou indo para o Corinthians.

Já o meia atacante Pedro Henrique, que estava no Kayserispor, da Turquia, já havia encaminhado acerto salarial com o Inter, mas o time turco não aceitou emprestar a custo zero.

Na tarde desta sexta-feira, Pedro Henrique acabou sendo vendido para o Sivasspor, também da Turquia, acabando de vez com as pretensões do Internacional em contar com o jogador.

Mesmo com as frustrações recentes, a direção colorada segue no mercado analisando possíveis contratações. O foco está em repatriar jogadores que estejam atuando no exterior e tenham o desejo de retornar para o futebol brasileiro, ou jogadores que estejam em final de contrato e que ficarão livre já na próxima janela de transferências, o que seria um facilitador para uma negociação, como aconteceu com o zagueiro argentino Gabriel Mercado.

Inter renova com goleiro Daniel

Enquanto não define novas contratações, a direção do Inter trata de renovar o contrato dos jogadores que estão com o vínculo acabando este ano e estão nos planos para a próxima temporada. Caso do goleiro Daniel, de 27 anos, que acertou nesta sexta-feira a prorrogação do contrato, que agora acaba em dezembro de 2023.

“Estou muito feliz em renovar o meu contrato com este clube gigante. Há dez anos eu visto esta camisa com muita gana e alegria. Aqui me sinto em casa e, junto com os meus companheiros, espero conquistar muitas coisas pelo Inter”, declarou o goleiro colorado Daniel.