Internacional libera Danilo Fernandes para acertar com o Bahia

O goleiro Danilo Fernandes está de saída do Internacional. Com contrato acabando no final deste ano e fora dos planos para uma renovação, o atleta está acertando a sua transferência para o Bahia.

Hoje, Danilo é o terceiro goleiro na hierarquia, com Daniel sendo o titular e Marcelo Lomba o primeiro reserva.

A negociação já vinha acontecendo há alguns dias e os dois clubes estavam esperando o início do mês de julho para efetivar a transferência.

Contratado em 2016 para substituir Alisson, que havia acertado a sua ida para a Roma-ITA, Danilo Fernandes foi um dos poucos remanescentes do elenco que acabou rebaixado para a segunda divisão.

Durante os quatro anos e meio em que defendeu o clube colorado, Danilo Fernandes foi titular nas duas primeiras temporadas e, a partir de 2018, entrou em um ciclo de lesões que o fez perder a titularidade para Marcelo Lomba.

Mesmo na reserva, Danilo Fernandes sempre foi uma das lideranças do elenco dentro do vestiário, fazendo parte da comitiva de jogadores que negociavam diretamente com os dirigentes premiações por metas conquistadas pelo time nas competições.

O Internacional libera Danilo Fernandes de graça. O Bahia assume o salário do jogador a partir da transferência.