Inter empresta dupla de laterais: Léo Borges vai para o Porto, Mazetti para o Vila Nova

Ala esquerdo se junta a João Peglow no Porto, também em cessão com opção de compra; Mazetti vai à Série B ganhar experiência

O Internacional liberou nesta segunda-feira (19) o lateral esquerdo Léo Borges, que está indo por empréstimo para o Porto. Conforme já publicado pela Goal, Léo Borges irá se juntar ao atacante João Peglow, 19 anos, que também foi liberado por empréstimo pelo colorado para o clube português.

João Peglow já está em Portugal desde o início do mês de julho, enquanto a liberação de Léo Borges demorou alguns dias porque Moisés, que é o titular da posição, estava em fase final de recuperação de uma lesão muscular e Paulo Victor, recém contratado junto ao Botafogo, estava em processo de adaptação ao novo clube.

Lucas Mazetti foi campeão da Copinha pelo Inter, em 2020 (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Os empréstimos de Peglow e Léo Borges são de um ano e os dois irão a custo zero, mas com vínculo econômico fixado caso o clube português queira exercer a compra no final do empréstimo. Peglow e Borges tiveram seus vínculos fixados em cinco e quatro milhões de euros (R$ 31 milhões e 24,7 milhões), respectivamente.

Quem também está de saída do colorado é o lateral direito Lucas Mazetti, que será emprestado para o Vila Nova-GO para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O objetivo é fazer o jogador ganhar experiência atuando pelo time goiano e retornar ao Inter com uma bagagem maior visando a temporada de 2022.