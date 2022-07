São Paulo dá autonomia a Ceni em busca por goleiro; Santos trava saída de John

Rafael Cabral foi descartado pelo clube depois de recusar proposta da Itália para ficar no Cruzeiro. Jandrei segue fora de combate

O São Paulo deu autonomia ao técnico Rogério Ceni para buscar um goleiro no mercado da bola, como soube a GOAL. O técnico será o responsável por indicar nomes para a posição, ocupada por Jandrei, que se recupera de problema clínico.

O Tricolor paulista fez duas ofertas por John, goleiro do Santos. A primeira, avaliada em R$ 4 milhões, foi recusada, e o clube do litoral paulista publicou um comunicado explicando a resposta negativa. A segunda, de R$ 5 milhões, foi apresentada no decorrer da semana, mas também teve desfecho negativo.

O São Paulo perguntou ao Santos qual seria o valor ideal para a contratação do goleiro John. O clube presidido por Andrés Rueda, no entanto, disse que não colocaria preço no atleta e tampouco tem a intenção de negociá-lo no mercado da bola, sobretudo com um grande rival.

Ivan Storti/Santos FC

Diante da recusa do Santos em liberar John, a cúpula são-paulina traça uma busca por novos jogadores ao lado da comissão técnica. Rogério Ceni, que atuou na posição, é quem se responsabiliza por indicar reforços para o gol. O presidente Julio Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte Sobrinho escutam constantemente o treinador com o intuito de definirem o novo alvo para a posição.

Rafael Cabral descartado

Getty

Rafael Cabral, do Cruzeiro, era um nome que agradava à diretoria, mas foi descartado pelos paulistas depois de recusar a proposta da Sampdoria para deixar a Toca da Raposa II. Nem o futebol italiano o convenceu de deixar a equipe que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

O atleta de 32 anos tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2024. Ele tem salário de R$ 300 mil mensais e é o jogador com a maior remuneração do plantel comandado por Paulo Pezzolano.

Situação de Jandrei

Getty Images

A busca do São Paulo por um goleiro é devido à situação física de Jandrei. Ele se lesionou durante o empate contra o Fluminense, em 17 de julho passado, pela 17ª rodada do Brasileirão, e ainda não tem previsão para retorno.

O atleta sente dores na região das costas e não tem previsão para retorno aos gramados. Ele participou dos treinamentos da semana ao lado dos companheiros para testar a sua situação, mas ainda sente dor em alguns movimentos específicos. Por isso, está fora do jogo contra o América-MG, na noite desta quinta-feira (28).