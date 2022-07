Santos libera John para negociar saída; São Paulo quer goleiro para as Copas

Tricolor quer inscrever o goleiro na Copa do Brasil, cujo prazo termina nesta terça-feira (26)

O São Paulo está no mercado em busca da contratação de um novo goleiro. O alvo da vez é John, arqueiro reserva do Santos, que já foi liberado do clube da Vila Belmiro pelo técnico Lisca.

Como soube a GOAL, o arqueiro tem propostas de clubes do Brasil, mas o São Paulo é quem está na frente na negociação. O Tricolor tem o desejo de inscrever o jogador de 26 anos na Copa do Brasil. A informação da liberação de John foi trazida em primeira mão pela UOL.

Para isso, John tem que estar regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF até as 19h da próxima terça-feira (26). Caso não consiga ser regularizado até o horário citado, o goleiro não poderá jogar a competição de mata-mata.

O São Paulo busca um goleiro para assumir a meta. Jandrei, que vem sendo o titular, está sentindo dores nas costas e vem desfalcando a equipe de Rogério Ceni, e Thiago Couto é quem vem atuando. O jovem goleiro, inclusive, está sendo criticado por parte da torcida.