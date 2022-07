Rafael Cabral recusa proposta da Sampdoria para ficar no Cruzeiro

Goleiro de 32 anos foi procurado por clubes do Brasil e da Europa, mas pretende cumprir o contrato até 2024 no Cruzeiro

Rafael Cabral recusou uma proposta da Sampdoria no mercado da bola. O goleiro de 32 anos recebeu oferta dos italianos e de outros clubes, mas já informou que pretende seguir no Cruzeiro, como soube a GOAL.

O atleta tem contrato na Toca da Raposa II até 31 de dezembro de 2024. Ele desperta interesse da Sampdoria e de outros clubes estrangeiros e do Brasil. Porém, já avisou ao clube que a sua ideia é permanecer em Belo Horizonte até o fim do compromisso.

O estafe do jogador, liderado pelo iraniano Kia Joorabchian, chegou a trabalhar com o intuito de levá-lo para a Europa novamente - ele já jogou por Napoli, Reading e pela própria Sampdoria no continente. Entretanto, parou de agir com essa ideia depois de uma conversa com o atleta.

Contratado para suprir a saída de Fábio, definida pela gestão de Ronaldo Fenômeno, Rafael Cabral é dono do maior salário do clube. O jogador deixou o Reading, da Inglaterra, para faturar R$ 300 mil por mês na capital mineira. Ele ainda recebeu luvas de R$ 1,8 milhão.

Rafael Cabral fez 37 partidas pelo Cruzeiro em 2022. O goleiro sofreu 30 gols no período e ficou 17 jogos sem ter as redes balançadas. Ele soma 3.330 minutos em campo pelo time de Paulo Pezzolano.

O interesse da Sampdoria em Rafael Cabral foi inicialmente divulgado pelo jornalista Samuel Venâncio e confirmado pela reportagem da GOAL.