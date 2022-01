Cruzeiro acerta contratação do goleiro Rafael Cabral; veja detalhes do acordo

O Cruzeiro começa a se movimentar no mercado de transferências. A GOAL confirma que o clube mineiro concluiu a contratação do goleiro brasileiro Rafael Cabral. Ele estava no Reading, da segunda divisão da Inglaterra, e deve ficar na Toca da Raposa por três anos.

A transferência tem efeito imediato e Rafael deve desembarcar em Belo Horizonte nos próximos dias para assinar o contrato com seu novo clube.

O arqueiro terá salário de R$ 300 mil por mês, além de R$ 1,8 milhão de luvas, que será pago durante o tempo de contrato. Além disso, caso a Raposa consiga o acesso à Série A em 2022, o contrato estipula um reajuste salarial e premiação especial para o goleiro.

Além disso, foi acordado que o agente do atleta, Kia Joorabchian, terá uma comissão de 300 mil euros pela negocição, um montante em torno de R$ 1,9 milhão.

Aos 31 anos, o atleta natual de Sorocaba, interior de São Paulo, voltará a defender a camisa de um time brasileiro.

Após ser revelado pelo Santos, ele participou das conquistas da Libertadores da América, em 2011, além da Copa do Brasil, de 2010 e da Recopa Sul-Americana, em 2012.

Em 2013, ele foi vendido para o Napoli. Após cinco anos no clube, ele foi para a Sampdoria, também da Itália, até ser contratado pelo Reading, da Inglaterra, em 2019.