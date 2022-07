São Paulo prepara nova proposta pelo goleiro John, do Santos

Clube do litoral paulista recusou R$ 4 milhões por 100% dos direitos econômicos do atleta. Tricolor apresentará novos moldes em breve

O São Paulo prepara uma nova proposta para apresentar ao Santos pelo goleiro John. A primeira oferta — R$ 4 milhões por 100% dos direitos econômicos do jogador — foi recusada. Entretanto, o Tricolor está disposto a enviar novos moldes ao clube do litoral paulista.

Sem a intenção de onerar os cofres pela contratação do atleta, o Tricolor paulista avalia três alternativas para o caso: uma redução do percentual pelo mesmo valor, um aumento da quantia ou um ajuste duplo, no montante e na fatia dos direitos econômicos. A GOAL apurou que a ideia inicial é aumentar os números propostos inicialmente.

John é um pedido de Rogério Ceni à diretoria do São Paulo. O técnico gostaria da contratação de um atleta para a posição, especialmente depois da lesão sofrida por Jandrei. Há o desejo de buscar um jogador para a posição, e o goleiro do Santos é o predileto no Morumbi.

Nas conversas com a diretoria do São Paulo, o estafe deixou clara a intenção do atleta em se transferir para o Morumbi no mercado da bola. Contudo, ele não está disposto a forçar a sua saída para um rival direto nesta janela de transferências. O desejo é que a negociação saia sem a necessidade de forçar.

Em meio ao desejo do atleta de se transferir, o Santos o liberou do jogo contra o Fortaleza, no último domingo (24), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube, no entanto, recusou a oferta de R$ 4 milhões e aguarda uma nova proposta para definir a situação. O Peixe se recusou a definir um valor pela venda do atleta no mercado da bola.

John tem contrato na Vila Belmiro até dezembro de 2024. Ele renovou o vínculo em agosto do ano passado. Reserva do time na atual temporada, fez apenas dois jogos, com 180 minutos em campo.