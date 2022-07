São Paulo mantém conversas por John após negativa do Santos

Goleiro de 26 anos tem contrato com o Santos até dezembro de 2024 e está disposto a se transferir para ter mais minutos

O São Paulo não desistiu da negociação pela aquisição do goleiro John, do Santos. O clube do litoral paulista recusou a primeira oferta no mercado da bola, mas ainda há desejo do Tricolor em levá-lo para o Morumbi, como soube a GOAL.

A negociação é tratada como "muito difícil" pelo São Paulo nos bastidores. A diretoria, portanto, trata a possível contratação do goleiro de 26 anos de forma cautelosa, evitando inclusive comentários públicos sobre o tema.

O Santos recusou a proposta feita pelo Tricolor paulista para contar com o atleta no mercado da bola. No entanto, o liberou do jogo com o Fortaleza, disputado nesse domingo (24), pela 19ª rodada do Brasileirão. O atleta não foi relacionado para o duelo após conversa com o técnico Lisca.

O São Paulo cogita uma nova oferta pela contratação do goleiro John no mercado da bola. O Tricolor paulista vive crise financeira e, por isso, cogita uma oferta com números mais modestos pela contratação do atleta.

John tem contrato com o Santos até o fim de 2024. O atleta renovou o compromisso em agosto do ano passado, mas não tem recebido tantas chances na equipe. Em 2022, fez apenas duas partidas pelo time, uma pelo Brasileirão e outra pela Copa Sul-Americana.

O goleiro pensa em deixar a Vila Belmiro para ter mais minutos em campo — foram apenas 180 neste ano. Ele, contudo, não deseja forçar a barra para sair do clube nesta janela de transferências.

John conta com aval do técnico Rogério Ceni para chegar ao Morumbi. O treinador é favorável à sua contratação no mercado da bola e aprova a sua forma de jogar, como soube a reportagem.

A contratação do goleiro até esta terça-feira (26), data limite para inscrição de jogadores nas quartas de final da Copa do Brasil, é praticamente descartada pela diretoria são-paulina.