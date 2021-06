Onde assistir ao vivo a RB Bragantino x Palmeiras, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), no Nabizão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Palmeiras e RB Bragantino se enfrentam na noite desta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), no Nabizão, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Bragantino x Palmeiras DATA Quarta-feira, 23 de junho de 2021 LOCAL Nabizão - Bragança Paulista, SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

Quarto árbitro: João Vitor Gabi (SP)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Assistente VAR: Fabricio Porfirio (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Verdão busca ampliar a sequência de vitórias no Brasileirão 2021 / Foto: Getty Images

O SporTV e Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (23). Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com duas vitórias seguidas no Brasileirão, o Palmeiras busca seguir subindo na tabela de classificação do campeonato nacional.

Após uma semana conturbada com Patrick de Paula e Lucas Lima afastados por quebra de protocolo sanitário, o técnico Abel Ferreira defende histórico positivo contra o Red Bull Bragantino.

No entanto, o Bragantino entra em campo embalado com duas vitórias consecutivas no Brasileiro. Além do mais, a equipe de Bragança Paulista soma 11 pontos e ainda não perdeu no campeonato (três vitórias e dois empates).

Provável escalação do Palmeiras: Jailson; Marcos Rocha, Kuscevic, Renan e Victor Luis; Felipe Melo, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Rony, Wesley e Deyverson (Luiz Adriano).

Provável escalação do Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar (Weverson); Raul, Lucas Evangelista e Pedrinho; Artur, Helinho e Ytalo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGOS CAMPEONATO DATA Juventude 0 x 3 Palmeiras Brasileirão 16 de junho de 2021 Palmeiras 2 x 1 América-MG Brasileirão 20 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Bahia Brasileirão 27 de junho de 2021 20h (de Brasília) Internacional x Palmeiras Brasileirão 30 de junho de 2021 19h (de Brasília)

BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 2 RB Bragantino Brasileirão 17 de junho de 2021 Flamengo 2 x 3 Bragantino Brasileirão 20 de junho de 2021

Próximas partidas