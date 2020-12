Qual o número do Premiere FC em Sky, Net/Claro, Vivo e demais operadoras?

Veja onde assistir aos jogos dos principais campeonatos do Brasil

O Campeonato Brasileiro está entrando na sua reta final. Daqui para frente, os resultados são cada vez mais importantes, seja na briga pelo topo, ou contra o rebaixamento, tanto na Série A, quanto na B e a Copa do Brasil já está na semifinal . Além disso, logo logo os vão começar sua edição de 2021.

O Grupo Globo é o grande detentor dos direitos de transmissão do futebol brasileiro, tanto na TV aberta, quanto na fechada e no pay-per-view. Nesta última, os canais do Premiere FC são a escolha para quem quiser acompanhar aos jogos - são oito canais, disponíveis também em HD.

Com a mudança nos contratos de alguns times na temporada 2020, muitos jogos de grandes equipes do futebol brasileiro na Série A do Brasileirão não podem ser transmitidas nos canais abertos e fechados da Globo mas, no pay-per-view, apenas jogos do -PR não são televisionados, todos os demais estão disponíveis.

Por se tratar de um canal em pay-per-view, são duas as opções para quem quiser acompanhar os jogos na televisão: compra de jogos isolados ou a assinatura de um pacote junto à sua operadora de televisão. Além disso, para os assinantes também é possível assistir pela internet.

Além da primeira e da segunda divisões do Brasileirão, alguns Campeonatos Estaduais também são transmitidos pelo Premiere, como Paulista, Mineiro, Gaúcho, Baiano e Pernambucano.

Para te ajudar a encontrar o jogo do seu time de coração, a Goal preparou um guia com os canais do Premiere FC nas principais operadoras de televisão do , veja:

Premiere FC - quais são os canais?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite: