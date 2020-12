Qual o número do SporTV em Sky, Net/Claro, Vivo e demais operadoras?

Veja como assistir aos principais duelos do Brasileirão, Copa do Brasil, Série B e Campeonato Italiano

O SporTV é um dos principais canais de esportes do país e conta com o melhor do futebol nacional em sua grade de programação. Mas se você quer ver os grandes craques que brilham na Europa, a emissora do Grupo Globo também traz partidas interessantes a cada semana.

A temporada no Brasil, que só terminará em 2021 por conta da pandemia do novo coronavírus, está em sua reta final e praticamente todos os jogos são verdadeiras decisões a partir de agora. No , ou na Copa do , os principais clubes do país fazem duelos de tirar o fôlego a cada semana. E muitos deles estão na tela do SporTV.

Mas se você prefere os jogos do futebol europeu, o canal também traz as principais partidas do Campeonato Italiano, que segue a todo vapor em uma das temporadas que promete ser uma das mais equilibradas dos últimos anos.

Seja para ver seu clube do coração, seja para ver craques como Ibrahimovic, Lukaku e Cristiano Ronaldo brilhando nos gramados da Itália, sintonizar no SporTV é uma ótima opção.

Desta forma, a Goal preparou um guia completo com o número dos canais SporTV nas principais operadoras de TV e com os jogos que serão transmitidos na emissora.

SPORTV - QUAIS SÃO OS CANAIS?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 SKY HD: 437, 438 e 439

437, 438 e 439 CLARO TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

JOGOS TRANSMITIDOS PELO SPORTV