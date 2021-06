Patrick de Paula é novo jogador a quebrar protocolo no Palmeiras; qual será sua punição?

Em menos de uma semana, Lucas Lima e Patrick de Paula foram flagrados em festas clandestinas pela torcida do Palmeiras

O Palmeiras comunicou na manhã desta segunda-feira (21) que o meio-campista Patrick de Paula ficará afastado das atividades do clube por tempo inderteminado após ser visto saindo de uma festa clandestina nesta madrugada.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O jogador foi flagrado por torcedores na saída de uma casa noturna na zona leste de São Paulo. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o atleta pecisou ser escoltado por seguranças para conseguir se retirar do local após ser hostilizado por torcedores.

Os palmeirenses Rony, Breno Lopes e Gabriel Menino chegaram a ser acusados de estar na mesma festa, mas usaram as redes sociais para negar a situação. "Estão viralizando que eu estava em uma festa, enquanto, na verdade, estava na igreja com a minha família", disse Rony.

Não foi a primeira vez que isso aconteceu com o Palmeiras. Na última semana, o meia Lucas Lima também foi flagrado saindo de uma festa pela torcida do clube. Desde então, o jogador foi multado e está afastado das atividades do clube.

Em um comunicado, o clube informou que aplicará as sanções administrativas máximas determinadas pelo seu regulamento interno. Conforme a Goal apurou, a multa do atleta será de 40% do seu salário, assim como Lucas Lima.

Lamentamos que casos de falta de empatia e de responsabilidade ainda ocorram em um momento tão difícil para a sociedade. São atitudes inadmissíveis e que receberão o devido tratamento. — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 21, 2021

A assesoria do atleta divulgou uma nota se desculpando pelo ocorrido: "Ao verdadeiro torcedor palmeirense, fica meu pedido de desculpas, e a certeza de que sempre foi e será uma honra defender e respeitar esse manto que é minha segunda pele."

Patrick de Paula conseguiu ser multado duas vezes em menos de 24 horas pelo clube. Isto porque, o jogador foi advertido pelo clube após ficar seis minutos fora de campo na vitória sobre o América-MG no último domingo (20) ao entrar com um piercing no campo de jogo. O jogador também utilizou suas redes sociais para se desculpar pelo ocorrido.

Na internet, os torcedores do Palmeiras cobram um posicionamento mais duro por parte da diretoria pelo descumprimento dos protocolos de enfrentamento a pandemia. Recentemente, o Palmeiras perdeu: o segurança Cristiano Silva e o podólogo Edson Silva vitímas de complicações da Covid-19.