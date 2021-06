Qual será a punição aplicada pelo Palmeiras a Lucas Lima após flagra em festa clandestina?

O jogador foi flagrado por torcedores em uma festa clandestina na madrugada desta sexta-feira (18)

O Palmeiras informou na manhã desta sexta-feira (18) que o atleta Lucas Lima ficará afastado das atividades após ser flagrado em uma festa clandestina na madrugada desta sexta-feira.

No comunicado, o clube informa que tomará todas as medidas administrativas cabíveis, alegando que a atitude do jogador foi uma quebra de protocolo de saúde.

O atleta Lucas Lima ficará afastado das atividades no Palmeiras pelo prazo que o Departamento de Futebol entender necessário. O clube tomará as medidas administrativas cabíveis, como sempre fez em casos de quebra de protocolo de saúde. pic.twitter.com/mHDXjgL9nv — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 18, 2021

Lucas Lima foi flagrado por membros da torcida organizada do clube em uma festa clandestina nesta madrugada. No vídeo divulgado nas redes sociais, o atleta alega que errou ao se dirigir aos torcedores.

O meio-campista de 30 anos é muito questionado pela torcida por seu baixo rendimento em jogos do time e principalmente por seu alto sálario que gira em torno de R$ 1 milhão por mês.

Recentemente o clube perdeu três funcionários para Covid-19, gerando uma revolta na torcida pelo jogador não respeitar os protocolos de saúde.

Não é a primeira vez que isso acontece no Palmeiras. O jogador Ramires também foi flagrado em uma festa em novembro do ano passado. Na ocasião, o jogador pediu para rescindir o contrato com o clube mesmo com o pedido do técnico Abel Ferreira para continuar no time.