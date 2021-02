Onde assistir ao Mundial de Clubes 2020 com Palmeiras e Bayern?

Competição da Fifa terá seus primeiros jogos nesta quinta-feira, dia 4, e vai até o dia 11, no Qatar

Campeão da Copa Libertadores após vencer o Santos por 1 a 0, o Palmeiras garantiu não só o título como também a participação no Mundial de Clubes da Fifa de 2020, que será disputado entre os dias 4 e 11 de fevereiro de 2021, no Qatar. O principal candidato ao título é o Bayern de Munique, campeão da Liga dos Campeões e que está na outra semifinal.

Diferentemente do que aconteceu na Libertadores, quando os torcedores puderam acompanhar aos jogos no SBT, na TV aberta, e na Fox Sports, na TV fechada, o Mundial terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e no SporTV, na TV fechada.

Confira onde assistir aos jogos do Mundial de Clubes 2020

FASE JOGO DATA HORÁRIO ONDE PASSA? Quartas de final Tigres-MEX x Ulsan Hyundai-COR 04 de fevereiro de 2021 11h SporTV Quartas de final Al Duhail-QAT x Al Ahly-EGI 04 de fevereiro de 2021 14h30 SporTV Disputa do 5º lugar Perdedor Quartas 1 x Perdedor Quartas 2 07 de fevereiro de 2021 12h SporTV Semifinal Palmeiras x Tigres-MEX ou Ulsan Hyundai-COR 07 de fevereiro de 2021 15h Globo e SporTV Semifinal Al Duhail-QAT ou Al Ahly-EGI x Bayern de Munique 08 de fevereiro de 2021 15h SporTV Disputa do 3º lugar Perdedor Semifinal 1 x Perdedor Semifinal 2 11 de fevereiro de 2021 12h SporTV Final Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2 11 de fevereiro de 2021 15h SporTV

É certo que estreia do Palmeiras no Mundial será exibida pela Globo. Caso a equipe brasileira avança para a decisão, a finalíssima também será transmitida pela emissora carioca. À confirmar se a final também será exibida na TV aberta sem a presença do Alviverde. Uma eventual disputa de terceiro lugar envolvendo o Palmeiras deve ter exibição na Globo para algumas praças. Todas as partidas serão transmitidas pelo SporTV.

Apesar de ter entrado na Justiça por conta dos valores do contrato dos direitos de transmissão dos torneios organizados pela Fifa, a emissora carioca não rescindiu o contrato com a entidade máxima do futebol, como fez com a Conmebol, por exemplo, e segue com os direitos de transmissão do Mundial de Clubes.