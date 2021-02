Quando o Palmeiras estreia no Mundial de Clubes 2020, no Qatar?

O Alviverde enfrentará o mexicano Tigres, do artilheiro Gignac, na semifinal da competição

Com o título da Libertadores, após a a vitória por 1 a 0 sobre o Santos , o Palmeiras conquistou a vaga para o Mundial de Clubes, no Qatar. Já em terras qataris e sabendo seu adversário na semifinal, a expectativa agora é pela estreia do Alviverde na competição.

O Palmeiras enfrentará o Tigres-MEX na semifinal do Mundial de Clubes no próximo domingo, dia 7 de fevereiro, às 15h (de Brasília), no Estádio Cidade da Educação, em Doha. A partida terá transmissão da Rede Globo, na TV aberta, e do SporTV, na TV fechada .

Nesta quinta-feira (4), o Tigres superou o Ulsan Hyundai-COR por 2 a 1 . Em um jogo sem grandes oportunidades para ambos os lados, o coreanos abriram o placar, mas ainda no primeiro tempo o Tigres virou o jogo com dois gols de André Pierre Gignac .

O Alviverde, representante da Conmebol, assim como o Bayern de Munique, da Uefa, já começa na semifinal. Pelo fato do Auckland City, da Nova Zelândia, ter desistido de sua participação em função da Covid-19, o torneio teve uma equipe a menos do que o esperado pela Fifa.

O Al Ahly, do Egito, atual campeão africano, venceu o Al Duhail, do país sede, e vai pegar o campeão europeu. A estreia do Bayern é na próxima segunda-feira, 8 de fevereiro, às 15h (de Brasília).