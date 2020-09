No São Paulo, Luciano é sinônimo de gol e busca seu Brasileiro mais produtivo

Atacante participou de cinco gols em sete jogos e busca superar média da época do Corinthians

Luciano continua imparável no . Contratado a pedido de Fernando Diniz para dar uma opção mais goleadora ao ataque tricolor, ele já fez quatro gols e deu uma assistência em sete jogos disputados pelo clube do Morumbi, média que o faz sonhar com o Brasileiro mais produtivo da carreira.

Com uma média de 0,7 gol por jogo com a camisa tricolor, o momento atual só é superado por aquela que foi, talvez, a fase mais brilhante da carreira do jogador, em 2015, quando foi literalmente 'sinônimo de gol' pelo Corinthians em um curto espaço de tempo.

Em seis jogos no Brasileiro daquele ano, o atacante fez cinco gols e deu uma assistência, com uma incrível média de uma participação direta por partida. A sequência, porém, foi paralisada por uma grave lesão no joelho, que o tirou do restante daquela temporada.



Outros Brasileros do atleta de números consideráveis, mas inferiores, aconteceram em 2014, também pelo , e no ano passado, pelo . Pelo , cinco gols e três assistências em 19 partidas disputadas, uma média de 0,42 participação por partida.



Já pelo , foram sete gols e duas assistências em 33 duelos jogados em 2014, com participação em 0,27 participações. Vale lembrar que, em ambas ocasiões, Luciano foi reserva na maioria dos duelos, conseguindo um impacto grande mesmo com menos minutos do que a média.



Amadurecido aos 27 anos de idade, o canhoto poderia ter ainda mais gols caso não tivesse um tento anulado pelo VAR no jogo contra o Atlético-MG, na semana passada, em um lance que rendeu muita polêmica.



As cinco participações diretas, aliás, o colocam como o jogador mais influente do ataque tricolor neste sentido, com 40% dos gols da equipe saindo dos seus pés. Seu próximo compromisso é no sábado (12), contra o Santos, na Vila Belmiro, para tentar manter o aproveitamento produtivo da arrancada no Tricolor.