Luciano e Pablo: Diniz aposta em velhos conhecidos para apagar falta de resultados no São Paulo

Os dois atacantes viveram, por Fluminense e Athletico-PR, algumas das melhores fases da sua vida sob o comando do Diniz

O técnico Fernando Diniz foi cobrado, esteve sob muita pressão no e ainda não conseguiu acabar com a série de questionamentos ao seu trabalho - crescentes após a eliminação para o , no . Para sair dessa fase, apelou a velhos conhecidos.

Nova dupla de ataque tricolor, Luciano e Pablo viveram alguns dos melhores momentos da carreira sob o comando do treinador. Em campo, já combinaram para dar ao clube a vitória por 1 a 0 sobre o Sport, no Recife, com passe do primeiro para o segundo marcar.

Mais nova peça da engrenagem, Luciano ficou famoso no cenário nacional ao jogar pelo entre 2014 e 2016. Ele teve uma fase goleadora no Brasileiro de 2015, conquistado pela equipe alvinegra, marcando cinco gols em três jogos, interrompida por uma grave lesão no joelho.

O seu melhor momento como profissional, porém, tem dedo de Diniz. Depois de um 2018 tímido pelo , explodiu no primeiro semestre do ano passado: 15 gols e quatro assistências em 31 partidas disputadas, números que o credenciaram a ser contratados pelo .

Sem conseguir repetir o desempenho no Sul do país, foi um pedido de Diniz para a diretoria e a primeira contratação do clube desde a sua chegada. A expectativa é que ele case bem com outro atleta de bom histórico com o comandante do .

No breve período em que foi comandado por Diniz, Pablo convenceu o Furacão de que poderia ser a referência da equipe. Chegou a emendar cinco gols e duas assistências em um período de dez jogos, pouco antes de o rendimento da equipe cair e o treinador acabar demitido.

Em um resquício desse acerto tático de Diniz, Pablo conseguiu se destacar bastante sob a batuta de Tiago Nunes, liderando a equipe no título da de 2018. Curiosamente, o bom desempenho o fez ser comprado pelo São Paulo, onde reencontrou Diniz e, juntos, ambos tentam buscar o caminho da glória.

Depois de derrotar o Sport, o São Paulo enfrenta justamente o nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no estádio do Morumbi.