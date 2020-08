Reforço do São Paulo, Luciano se firmou como xodó corintiano diante do Tricolor

Em 2015, então jovem atacante chegou a colocar Vagner Love no banco de reservas e fez gol em clássico Majestoso no Morumbi

O atacante Luciano, primeiro reforço pedido e conquistado pelo técnico Fernando Diniz no , acertou com o clube nesta terça-feira (18), Goal pode confirmar. Trocado pelo meia Éverton, ele assinará contrato até o final de 2022 e iniciará uma caminhada justamente no estádio que lhe traz grandes recordações.

O jogador de 26 anos tem o clube e o estádio do Morumbi marcados na sua trajetória como um jogador de elite no . Foi justamente no estádio da zona sudoeste da capital paulista que ele mostrou ter capacidade de atuar em alto nível.

O ano era 2015 e, depois de um 2014 goleador, mas inconstante sob o comando de Mano Menezes, Luciano buscava seu espaço sob o comando do técnico Tite no . Testado pelo lado e quase como um armador, porém, não agradou e pouco atuou durante o primeiro semestre.

O cenário mudou quando Paolo Guerrero deixou o clube e o comandante viu o posto de centroavante vago. Vagner Love, primeira opção, não conseguia transformar em gols as várias chances criadas por Jadson, Renato Augusto, Elias e companhia. Pela frente, um clássico contra o São Paulo, momento no qual Luciano viria a brilhar.

"Esse menino, ele cheira gol", comentou o treinador com seu então auxiliar, Fábio Carille, em frase que seria repetida nos dias seguintes. Luciano apareceu como surpresa na escalação do Majestoso e justificou a aposta: completou um cruzamento para o gol de Rogério Ceni e fez o único tento do naquele 1 a 1.

O canhoto ganhou moral, e ele não parou de balançar as redes ali. Foram mais dois contra o , em Itaquera, e outros dois diante do Avaí, em Florianópolis. Luciano parecia a solução para os problemas alvinegros até se machucar em um jogo contra o , pela , rompendo o ligamento cruzado do joelho e parando até o final daquele ano.

A contusão barrou o momento de brilho iniciado no Morumbi, mas não apagou a capacidade demonstrada por Luciano naqueles jogos. Depois de um retorno tímido no Corinthians, rodou pela Europa e voltou ao Brasil para, no , conhecer Fernando Diniz.

Com o treinador, ele viu sua média de gols lembrar a daquela sequência de 2015. Foram 15 em apenas 31 partidas disputadas antes de ir para o Grêmio , nos mais diversos tipos de torneio (Estadual, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro). Para efeito de comparação, Pablo foi o artilheiro são-paulino em 2019 com sete gols.

"Ele é muito criativo, talentoso, sabe finalizar", constatou Diniz, que agora voltará a ter a possibilidade de escalar o canhoto no seu esquema. Resta saber se o faro do gol segue em dia.