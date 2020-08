Brasileirão Série A: Os artilheiros e garçons da temporada 2020

Gabigol? Fred? Guerrero? Separamos os números dessa e da última edição do Campeonato Brasileiro pra deixar você por dentro de tudo!

O 2020 iniciou neste sábado, 8 de agosto, com mais de três meses de atraso, em função das medidas de isolamento social exigidas com a pandemia do novo coronavírus. O adiamento, claro, faz com que esta edição seja estendida para ter seu término apenas em 2021, por conta da readequação do calendário do futebol brasileiro.

O , atual campeão, perdeu para o por 1 a 0, no domingo. E viu Gabigol, artilheiro da edição anterior, com 25 gols, passou em branco na primeira rodada.

Confira como está a lista dos goleadores da edição 2020, compare com a de 2019 e veja também quem mais deu assistências!

Artilharia - Campeonato Brasileiro 2020

POS. JOGADOR TIME GOLS PARTIDAS 1 Elton 2 1 =2 Léo Cittadini -PR 1 1 =2 Paolo Guerrero 1 1 =2 Victor Jacaré Ceará 1 1 =2 Cléber Ceará 1 1 =2 Vitinho 1 1 =2 Jonathan Gomez Sport Recife 1 1 =2 Marinho 1 1 =2 Diego Souza 1 1 =2 Claudinho RB 1 1

Passes para gols - Campeonato Brasileiro 2020

POS. JOGADOR TIME ASSIST PARTIDAS 1 Thiago Galhardo Internacional 1 1 =1 Fernando Sobral Ceará 1 1 =1 Patric Sport Recife 1 1 =1 Alison Grêmio 1 1

*Números atualizados às 21h de 9 de agosto de 2020.

Brasileirão 2019: Quem foi o artilheiro?

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Gabriel Barbosa foi o goleador isolado da temporada 2019 do Brasileirão, marcando um total de 25 gols em 29 partidas. Números superiores a 2018, quando também ele, maior goleador do ano, anotou 18. O segundo colocado da última edição foi o também flamenguista Bruno Henrique, com 21 tentos em 33 partidas.

Brasileirão 2019: Quem foi o líder em assistências?

(Foto: NELSON ALMEIDA/AFP/Getty)

O meia-atacante uruguaio De Arrascaeta deu 14 assistências em 23 jogos, além dos 13 gols no campeonato. O segundo colocado Dudu, que já se transferiu do . O ex-jogador alviverde acionou companheiros de equipe 11 vezes prontos para empurrar a bola para o fundo do gol.

Outras estatísticas - Campeonato Brasileiro 2020

