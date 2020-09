Quem era o árbitro responsável pelo VAR em Atlético-MG x São Paulo?

São Paulo tem gol anulado por impedimento aos 30 minutos da primeira etapa em lance polêmico; partida terminou com vitória do Galo por 3 a 0

O duelo desta quinta-feira (04) entre e colocou frente à frente dois times brigando na parte de cima da tabela. Mas apesar do bom início do Tricolor e dos três marcados pelo Galo, que fez uma grande partida, mais uma vez o grande assunto do jogo foi a arbitragem. Mais especificamente o VAR.

Com a possibilidade de empatar em número de pontos com o , líder do Brasileirão, o São Paulo começou ditando o ritmo do jogo e atacando bastante. Em pouco tempo, os comandados de Fernando Diniz já haviam acertado a trave do Atlético-MG duas vezes.

Então, aos 30 minutos da primeira etapa, Tchê-Tchê dominou a bola perto da grande área e deu um belo passe em elevação para Luciano. O atacante, que vive um grande momento desde que foi contratado, conseguiu dar um leve toque na bola, suficiente para tirá-la do alcance de Rafael e abrir o placar. E foi aí que toda a polêmica começou.

O lance

Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Após o gol, o VAR foi chamado para analisar a condição de Luciano ao receber o passe de Tchê-Tchê. O bandeirinha havia indicado o impedimento, e o lance foi analisado pelo árbitro de vídeo.

A equipe de arbitragem, que usa tecnologia para determinar os lances de impedimento, identificou que Luciano estava à frente de Igor Rabello, e anulou o gol.

As imagens disponibilizadas pelo Premiere FC mostram que as linhas, que indicam a posição dos jogadores envolvidos no lance, estavam sobrepostas, e apenas a vermelha, referente a Luciano podia ser vista a olho nu.

Aqui o lance do gol anulado do São Paulo. Eu já vi, revi, dei zoom e não achei o impedimento. #trmineirao pic.twitter.com/20tiGrh2l9 — Eduardo Rodrigues (@eroliveira_) September 3, 2020

Mas quem era o árbitro responsável pelo VAR?

O responsável pelo VAR na partida entre Atlético-MG e São Paulo era Rafael Traci, que este ano entrou para o quadro de árbitros da Fifa no .

José Woshington da Silva e Michael Stanislau eram os assistentes que auxiliavam Traci no comando do árbitro de vídeo.