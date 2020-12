Melhor do mundo, Lewandowski se coloca abaixo de Messi e Cristiano Ronaldo

O atacante do Bayern de Munique ainda vê a dupla como superiores no futebol mundial

A temporada 2019-20 de Robert Lewandowski foi sensacional e, como resultado, o polonês está aumentando sua coleção de prêmios individuais. O atacante do Bayern de Munique venceu a concorrência de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, mas não acredita estar no nível dos dois.

Além do título da e da Liga dos Campeões pelo de Munique, Lewandowski teve sua incrível temporada reconhecida por premiações individuais, como o The Best, da Fifa, e o Goal 50, entregue anualmente pela Goal. Tais honrarias à estiveram diversas vezes nas mãos de Messi e Ronaldo, mas não desta vez.

Depois de dominarem as premiações de Melhor do Mundo por mais de uma década, juntos a estrela do e o craque da venceram as eleições da Bola de Ouro 11 vezes. Neste ano, por conta da pandemia de Covid-19, a France Football não entregou o prêmio, mas o favoritismo era de Lewa.

Apesar da temporada estrondosa, de sua importância no Bayern e do favoritismo a ganhar todos os prêmios, Lewa, em entrevista à própria France Football, descartou qualquer comparação entre ele e a dupla. "Messi e Ronaldo estão sentados na mesma mesa, no topo, há muito tempo, e isso é o que os torna incomparáveis. Não consigo me imaginar ao lado deles neste ponto de vista", disse o atacante polonês.

O atacante, que tem mostrado um imenso carisma ao postar fotos e vídeos cuidando dos prêmios que ganhou como se fossem pessoas, ainda brincou com a história das mesas: "Não estando na mesma mesa que Messi e Ronaldo, acho que posso convidá-los a comer na minha".

Mas, apesar de todas as brincadeiras e comparações, o polonês reconheceu seus bons números - na temporada passada, por exemplo, foram 55 gols marcados em 47 jogos disputados e, em 2020-21, chegou aos 20 tentos em 18 partidas. "Se você pegar os números deste ano e até os anteriores, eu acho que sou muito bom em termos de desempenho e de gols marcados", disse Lewa.

Com 32 anos, o atacante provavelmente já passou pelo seu auge físico, mas não deixe que isso o impeça de nada e trabalha que a idade não seja um empecilho em seu futuro. "Tenho um desejo de progredir e isso é ainda mais importante porque sei que meu tempo é limitado".

Mas tudo isso é fruto de trabalho e, como ele mesmo disse, não acontece da noite para o dia: "Obviamente, o progresso não é instantâneo. O problema é que muitas pessoas querem que o que você faz em trabalho invisível seja visto imediatamente. A paciência é uma virtude importante, tanto no futebol como na vida", ressaltou o atacante.