Lewandowski bate Messi e Cristiano Ronaldo e recebe o FIFA The Best 2020

O grande nome da temporada 2019-20 ganhou o seu primeiro prêmio de melhor do mundo

Grande nome da caótica temporada de 2019-20, Roberto Lewandowski foi eleito o melhor jogador do mundo de 2020 no prêmio entregue pela Fifa. O poloês do de Munique bateu Cristiano Ronaldo (da Juventus) e Lionel Messi (do Barcelona), os dois maiores ganhadores da honraria até hoje.

Campeão Alemão, da Liga dos Campeões, da Supercopa da Uefa e da Supercopa da entre 2019 e 2020, Lewandowski foi o grande maestro da tão vitoriosa equipe do Bayern de Munique. O polonês, na temporada, foi autor de 55 gols em 47 disputados pelo clube - uma média de 1,2 gol por jogo.

Esta foi a primeira vez que Lewandowski ganhou o prêmio, tanto no formato entregue pela Fifa quanto no entregue pela France Football. Ele, agora, entra para uma lista seleta, repleta de craques e grandes nomes da história do futebol e fez de forma quase unânime. O polonês era o grande favorito à honraria depois da excelente temporada que teve.

Bola de Ouro, The Best... entenda os prêmios!

O FIFA The Best foi criado em 2016, depois que a entidade parou de definir o melhor do mundo em parceria com a revista France Football, idealizadora da tradicional Bola de Ouro. Entre 2010 e 2015, a “Bola de Ouro FIFA” simbolizou o auge do duopólio entre Messi (vencedor quatro vezes) e Cristiano Ronaldo (que ficou com o prêmio, neste formato específico, em duas ocasiões).

Antes de criar o The Best, a FIFA entregou o seu prêmio de melhor jogador do mundo entre 1991 e 2009. A entrega rivalizava com a Bola de Ouro da France Football, entregue pela primeira vez em 1956 e que até 1995 era restrita a europeus, sendo que até 2006 considerava apenas atletas restritos ao território europeu.

Maiores campeões no The Best

No novo formato, desde a nova versão do prêmio entregue pela Fifa, Cristiano Ronaldo é o grande vencedor, conquistando as honrarias de 2016 e 2017. Luka Modric, do , em 2018, foi o escolhido. Mesmo após a surpreendente campanha de sua seleção na daquele ano, a eleição do croata foi questionada por muitos.

Lionel Messi, em 2019, entrou para a seleta lista, superando o próprio Ronaldo e o favorito Virgil Van Dijk. E, agora, Lewandowski chega para ser o quarto nome vencedor deste formato do prêmio.

Cerimônia virtual

Por conta da pandemia do novo coronavírus Covid-19, neste ano a grande festa promovida pela Fifa para a entrega do prêmio não acontece presencialmente. Ao invés do encontro na sede da entidade, em Zurique, na , apenas os apresentadores estiveram no prédio, enquanto todo o público - cheio de estrelas - estavam presentes em um telão.

Outros prêmios entregues na cerimônia