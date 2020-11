Goal 50: em votação popular, Lewandowski é coroado o "campeão do povo" de 2019-20

Depois de ocupar o primeiro lugar na lista masculina de 2020, o atacante do Bayern de Munique e da Polônia saiu vitorioso em nossa votação online

Robert Lewandowski conseguiu uma sensacional dobradinha no Goal 50 ao ganhar a preferência no inédito voto popular, além do título de melhor jogador na lista masculina.

O atacante polonês foi nomeado o melhor jogador do mundo em 2019-20 depois de disparar com o Bayern de Munique para três títulos, com 55 gols em apenas 47 partidas somando todas as competições.

Agora, Lewandowski foi coroado também como o "campeão do povo", depois de vencer uma enquete online que recebeu 26 mil votos de 176 países diferentes.

O pode não ter conquistado um grande troféu na última temporada, mas Lionel Messi terminou em segundo lugar, graças em grande parte ao seu sétimo título de artilheiro de , batendo recordes.

Kevin De Bruyne, que igualou o recorde de assistência da Premier League em mais um ano no , ficou com o último lugar do pódio.

Cristiano Ronaldo registrou a campanha mais prolífica da história da para ficar em quarto lugar, logo à frente da dupla de Kylian Mbappe e Neymar, que desempenharam seu papel na equipe de Thomas Tuchel, chegando à final da Liga dos Campeões pela primeira vez na história.

O homem que repetidamente frustrou Mbappé e Neymar em Lisboa, Manuel Neuer, ficou em oitavo lugar, fazendo dele o goleiro mais bem colocado na lista dos torcedores.

Em outro lugar, Sadio Mané foi recompensado com o sétimo lugar por ter desempenhado um papel de estrela no , pondo fim à seca de 30 anos do título na , e o novo companheiro de equipe do atacante senegalês, Thiago Alcântara, ex- , também ficou entre os 10 primeiros.

Há alguns nomes surpreendentes no final da lista de fãs, com Peter Gulacsi e Dominik Szoboszlai, que entraram na lista graças aos leitores do Goal na Hungria, que votaram em massa.

Lewandowski, no entanto, foi uma escolha popular entre os fãs do mundo inteiro - de Aruba à Índia - e é o mais merecedor de uma brilhante dobradinha do Goal 50.

O Goal 50 é uma lista anual dos 25 melhores jogadores masculinos e femininos do mundo, decididos pelos editores da Goal e correspondentes de nossas 42 edições em todo o mundo.

O voto dos fãs do Goal 50, por sua vez, foi feito com base em listas restritas feitas por nossos leitores, que escolheram seus 10 melhores jogadores de uma longa lista de 100 candidatos no site da Goal.