Mais uma lesão para Hazard: é o problema de 100 milhões do Real Madrid

Hazard sente problema muscular na perna direita e chega a sua sétima lesão em pouco mais de um ano no Real Madrid

O recebeu uma má notícia nesta quarta-feira (30), mas que não chega a ser uma novidade: Eden Hazard está lesionado novamente. O belga, que ainda não havia estreado na temporada 2020/21, estava relacionado para a partida de hoje, contra o Valladolid. Contudo, um problema muscular na perna direita fez com que ele se tornasse desfalque mais uma vez.

A lesão foi confirmada pelo clube em comunicado oficial poucas horas antes da partida. Cabe destacar que, um dia antes, ele havia sido elogiado por Zidane, que contava com o jogador para as próximas partidas.

“Depois dos testes realizados hoje no nosso jogador Eden Hazard pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão muscular na perna direita. Evolução pendente”, diz a nota divulgada pelo clube.

Parte médico de Hazard.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) September 30, 2020

Segundo o jornal As, o camisa 7 deve ficar afastado dos gramados de duas a quatro semanas, com grandes chances de perder o clássico contra o , marcado para o dia 25 de outubro. Hazard também havia sido convocado pela para as datas Fifa de outubro, mas a tendência é que seja cortado da seleção.

Um problema de 100 milhões

Hazard foi contratado pelo Real Madrid na metade de 2019 como um dos melhores jogadores do mundo, após muitas temporadas de sucesso no . Os 100 milhões de euros foram investidos para o jogador substituir Cristiano Ronaldo e herdar a camisa 7, que estava vaga desde que o craque português deixou a .

No entanto, após pouco mais de ano de Real Madrid, os torcedores merengues mal conseguiram ver o reforço dentro de campo. Na temporada passada, foram apenas 22 partidas e um gol marcado pelo Real, com sobras o pior ano de sua carreira. A título de comparação, Hazard entrou em campo 43 vezes na temporada que jogou menos pelo Chelsea.

Além disso, ao longo de sete anos em Stamford Bridge, o belga foi desfalque em apenas 20 partidas no total. No Real Madrid, ele já pode chegar a 25. Além da partida contra o , também deve ficar dos confrontos contra , Cádiz e, provavelmente, Barcelona.

Nos raros momentos em que está saudável, Hazard costuma ser titular, mas essa já é uma prática que vem sendo questionada pela torcida, pelo fato de ele estar tirando o espaço de jovens promessas como Vinicius Jr. e Rodrygo.

Sua última aparição com a camisa merengue foi na eliminação do Real Madrid na Liga dos Campeões, contra o , quando não teve boa atuação.