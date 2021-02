Como o Burger King irritou a torcida do Real Madrid ao provocar Hazard

A rede de fast food resolveu aproveitar uma situação complicada nos treinos do clube merengue para fazer piada nas redes sociais... e virou alvo

Eden Hazard, até agora, não brilhou como todos esperavam no Real Madrid. Contratado a peso de ouro após excelente passagem no Chelsea, o belga tem problemas para se manter saudável, não corresponde quando consegue entrar em campo e se viu no banco de reservas em vários momentos da atual temporada, com Zinedine Zidane.

Agora, a polêmica foi outra: mesmo sendo titular nos últimos jogos e aparentemente sem nenhum problema físico, Hazard não foi treinar nesta terça-feira (2), e deixou os madridistas apreensivos... ao passo que o Burger King aproveitou para tirar sarro da situação e irritar a torcida merengue.

Segundo o AS, jornal tradicional de Madri, a razão pela qual o belga teria ficado de fora da sessão de treinamentos não seria nada de anormal: o jogador teria sofrido um desconforto muscular e sido poupado pela comissão técnica do Real Madrid.

Hazard não treinou com o grupo do Real Madrid hoje. Clube não divulgou boletim médico, mas de acordo com o @diarioas a ausência foi devido a um incômodo muscular. Veremos se ele estará à disposição para o treino de amanhã. — Tati Mantovani (@tatimantovani) February 2, 2021

Enquanto isso, o programa de televisão El Chiringuito, da TV Mega, conhecido por suas notícias bombásticas, fez uma postagem no Twitter afirmando que iria revelar, ao vivo, a razão pela qual o jogador não teria participado do treino. O problema começou quando o Burger King resolveu aproveitar a situação para fazer propaganda de uma promoção.

A rede de fast food aproveitou o timing e respondeu o tweet do programa, dando a entender que Hazard teria ficado de fora do treino pois estaria aproveitando o dia "2 por 1", promoção da rede na Espanha. A tirada de sarro fica um pouco mais ácida, lembrando que o belga já teve problemas para controlar seu peso no Real Madrid e até hoje sofre com alguns comentários de que estaria fora de forma.

2x1 en Burger King. https://t.co/ac6iLKx4TZ — Burger King España (@burgerking_es) February 2, 2021

A zoação não caiu nada bem em parte da torcida do Real. Ainda irritados com as atuações fracas do atleta, aproveitaram para atacar o Burger King, afirmando que a rede estaria "utilizando o nome do Real Madrid para se promover" e que a propaganda seria "falta de respeito aos clientes", já que muito seriam torcedores do clube merengue.

Com ou sem Hazard, ainda se recuperando de um desconforto muscular (ou seria da promoção do Burger King...), o Real Madrid volta aos gramados neste sábado (6), às 12h15 (de Brasília), diante do Huesca, fora de casa, no norte do país.