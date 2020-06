Vinícius Júnior perde espaço no Real Madrid com volta de Hazard?

Belga está recuperado de lesão e provavelmente será titular no ataque do Real; brasileiro deve voltar para o banco

A boa notícia para o neste retorno do futebol espanhol é a volta de Eden Hazard. Recuperado de uma lesão que sofreu ainda antes da paralisação, necessitando de uma cirurgia, o belga já está disponível para Zinedine Zidane escalá-lo novamente nos últimos 11 jogos restante de LaLiga.

Mas o retorno de Hazard não é uma notícia tão boa assim para Vinícius Júnior. Escolhido para ser o titular na ausência do camisa 7, o brasileiro fez bons jogos e deixou uma impressão muito boa. Ele inclusive marcou o gol que abriu o placar na vitoria do Real Madrid contra o Barcelona, além de ter feito um belo jogo contra o .

A tendência é que Hazard seja titular logo de cara e Vinícius sabe que terá que suar a camisa para retomar seu espaço no time. À favor do brasileiro, contam as cinco substituições que os treinadores poderão fazer em LaLiga. Resta saber como Zidane utilizará tais possibilidades.

Mas a chance do camisa 25 atuar durante as partidas é grande. A princípio, Zidane terá um novo trio ataque, formado por Benzema, Hazard e Asensio. Assim como o belga, o espanhol também volta de lesão. Mas Vinícius já deixou claro que tem mais dificuldades pelo lado direito do campo, o que poderia fazer seu rendimento cair.

Escalar Hazard e Vinícius juntos, porém, parece não ser uma ideia que brilhe aos olhos de Zidane. O francês nunca escalou os dois atacantes juntos. Eles estiveram juntos em campo em apenas 70 minutos, distribuído por três partidas, quando o Real ainda era comandado por Julen Lopetegui.

Mesmo perdendo a condição de titular, Vinícius parece não estar abalado. Em entrevista recente, ele citou o apoio recebido pelo treinador: "Zidane está muito perto de mim. Ele me dá muitos conselhos e, acima de tudo, muito entusiasmo. Ele nunca quer me ver decepcionado, ele quer me ver evoluindo. Eu não sou um daqueles que desmorona, mas se assim fosse, ele não permitiria"

As lesões atrapalharam muito o desenvolvimento do camisa 7 na temporada. Foram apenas 15 jogos, um gol e cinco assistências contando todas as competições. Vinícius atuou em 28 partidas e anotou quatro gols, dando passes para outros três.