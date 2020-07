Hazard admite "pior temporada da carreira"; números mostram que ele está certo

Contratado pelo Real Madrid, meia-atacante sofreu com lesões e não emplacou boa sequência no clube espanhol

Eden Hazard sabe que está devendo com a camisa do . Em entrevista ao site France Info, o belga reconheceu que não deu muitas alegrias à torcida em sua primeira temporada com a camisa merengue.

"Meu primeiro ano no Real Madrid foi ruim. Coletivamente ganhamos este título em La Liga, mas individualmente esta com certeza foi a pior temporada de minha carreira", lamentou.

Contratado por 100 milhões de euros após brilhar com a camisa do , Hazard ganhou a 7 eternizada por Cristiano Ronaldo, mas atuou em apenas 21 jogos pelo Real. Muito mais por causa de uma série de pequenas lesões do que por escolha do técnico Zinedine Zidane, a quem inclusive é só elogios.

"Todos conhecemos Zidane como jogador, e ele foi o melhor. Como treinador, não precisamos descrevê-lo. Ele demonstrou, em poucos anos, que já é um dos melhores treinadores. Zidane é como treinador o que era quando jogador. É uma pessoa simples e que sabe dizer as coisas no momento adequado. Ele confia em seus jogadores e os jogadores confiam nele. Por isso funciona", afirmou.

Os números da pior temporada de Hazard

Nos 21 jogos que fez pelo Real, o belga anotou apenas um gol e deu cinco assistências. Na frieza dos números, de fato ele nunca teve um desempenho tão ruim. Até o momento, o pior havia sido na temporada 2008/2009, a primeira pelo , onde foi revelado, quando balançou as redes seis vezes e deu quatro passes para gol.

Foi na também que o meia-atacante viveu o melhor ano da carreira em termos de estatísticas. Na temporada 2011/2012, foram 22 gols marcados e 22 assistências em 49 partidas disputadas. O desempenho aumentou ainda mais o interesse de grandes clubes em seu futebol, e foi o Chelsea quem acabou o contratando.

Na , Hazard teve a temporada mais "tímida" em 2015/2016, com seis gols e sete passes para gol em 43 jogos. Já em 2018/2019, justamente a última pelos Blues, deixou saudades com o melhor desempenho pelo clube em termos individuais - 21 gols e 17 assistências em 52 jogos.

O belga ainda tem uma chance de salvar esta temporada se conseguir alcançar a melhor forma e ficar à disposição de Zidane para o duelo contra o , no dia 7 de agosto, na Inglaterra, pelas oitavas de final da . Os merengues vão precisar de uma ótima atuação, já que perderam o jogo de ida em casa por 2 a 1.

"Quando você joga pelo Real Madrid você quer vencer todos os títulos. O próximo tem que ser a Champions League, embora vá ser difícil porque vamos jogar em Manchester e eles têm um time muito bom", concluiu Hazard.