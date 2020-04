Hazard contra a balança: meia luta contra 'docinhos' para entrar em forma no Real Madrid

O atacante tem tido problemas com seu peso há algum tempo

Eden Hazard é dono de um enorme talento, mas tem uma franqueza tão grande quanto: o atacante belga admitiu ter problemas em seguir a dieta imposta pelo Real Madrid, principalmente neste período de quarentena.

Em entrevista à RTBF da , o atacante relatou seu relacionamento com os doces, a sua grande tentação enquanto está em casa. "Tento não ir ao armário para pegar doces, mas o tema da dieta é complicado para mim. Tento não comer demais, mas não é fácil, a despensa fica ao lado. No entanto, sigo cuidadosamente o programa que o fisioterapeuta passa por mim", disse.

O jogador, logo que deixou o para ser a principal contratação do na temporada 2019/20, admitiu ter se apresentado ao novo clube com excesso de peso e alguns quilos acumulados por causa do vício recorrente em seus 29 anos de vida.

Agora, junto à batalha com os doces, Hazard também precisa se recuperar de uma grave lesão que o teria tirado do restante da temporada, antes da crise do coronavírus Covid-19. Por conta da pandemia, o tratamento está sendo feito em casa e à distancia com o fisoterapeuta do Real Madrid.

Em confinamento com a família, o atacante falou sobre este momento de crise que o mundo está vivendo: "Estou fazendo o que posso aqui em casa, tentando fortalecer meu tornozelo. Eu não tenho medo de ter o coronavírus, tenho medo principalmente de transmiti-lo. Eu ficaria curado enquanto há pessoas que ficariam muito pior. Nós somos privilegiados: temos um jardim, brincamos lá e as crianças podem sair e depois seguir a escola pela internet. Há pessoas que estão muito pior, não podemos reclamar", relatou o belga.