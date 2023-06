Luis Suárez pode ir para o Inter Miami se deixar o Grêmio?

O futuro do atacante uruguaio foi colocado em jogo no futebol brasileiro após a chegada de Lionel Messi nos Estados Unidos

Luis Suárez foi contratado para ser a nova cara do projeto do Grêmio na primeira divisão nacional em 2023. O atacante uruguaio, que fez sucesso no Liverpool e Barcelona, de fato, vem se destacando nesta temporada do futebol brasileiro. No entanto, a chegada de Lionel Messi no Inter Miami, dos Estados Unidos, vem causando preocupação a torcida gremista.

Suárez é um grande amigo de Messi, com quem criou um forte vínculo na época do Barcelona, quando formou o trio de ataque "MSN", que tinha Neymar como um dos jogadores. A preocupação dos torcedores acontece, no entanto, após especulações que o atacante argentino teria chamado Luisito para atuar em seu novo time na liga norte-americana.

Como se não bastasse essa preocupação, a Rádio Gaúcha e o Grupo RBS noticiou que o atacante uruguaio relatou dificuldades para lidar com uma forte dor no joelho por conta de uma artrose, pretendendo se aposentar brevemente do futebol. A preocupação dos torcedores é que Suárez rompa seu contrato para atuar na Major League Soccer, dos Estados Unidos, ao lado de Lionel Messi.

A GOAL, além disso, apurou que Luis Suárez tem uma multa rescisória em seu contrato com o Grêmio. No acordo com o time gaúcho, um clube interessado no uruguaio terá que desembolsar 70 milhões de euros (cerca de R$ 368 milhões na cotação atual).

Quanto as dores no joelho, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, falou que o jogador realmente estaria se aproximando de seu limite: "Tem a possibilidade dele (Suárez) colocar prótese... é o negócio é grave. Porque é muita injeção, muito medicamento... aí ele vai chegando no limite. Agora quando é o limite aí a gente não sabe", disse em vídeo que circula nas redes sociais.

Até o momento, o Grêmio não se posicionou quanto ao futuro do atacante uruguaio na equipe. Porém, a equipe não recebeu qualquer proposta do futebol norte-americano para atuar ao lado de Lionel Messi, conforme noticiado pela GOAL.