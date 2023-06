Especulado no Inter Miami, Luis Suárez tem multa de 70 milhões de euros no Grêmio

Clube Gaúcho se sente bem resguardado e não teme rumores envolvendo o atacante no mercado da bola

Com a ida de Lionel Messi para o Inter Miami, surgiu a especulação de que o craque argentino teria pedido a contratação do ex-companheiro e amigo Luis Suárez. Segundo soube a GOAL, até o momento, não chegou nenhuma oferta na mesa do Grêmio. O clube gaúcho se sente bem resguardado com uma cláusula de 70 milhões de euros (cerca de R$ 368 milhões na cotação atual).

Pessoas próximas ao atacante também negaram a reportagem da GOAL que tenha chegado alguma oferta do Inter Miami por Luis Suárez neste momento. O camisa 9 tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2024 e é o grande destaque da equipe na temporada.

Desde que chegou ao Grêmio o nome de Luis Suárez é envolvido em especulações. Recentemente, o jogador foi vinculado ao futebol da Arábia Saudita, mas também, segundo soube a reportagem, não chegou qualquer oferta formal pelo atacante. A ideia do jogador, inclusive, é seguir no clube Gaúcho.

Bem resguardado, o Grêmio não se incomoda uma os rumores envolvendo uma possível saída de Luis Suárez e só uma proposta considerada acima dos padrões do futebol brasileiro faria o clube mudar de ideia. Aos 36 anos, ele é o artilheiro da equipe com 14 gols em 26 jogos disputados. Além disso, o camisa 9 tem 8 assistências até aqui na temporada.