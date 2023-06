Luís Suárez vai se aposentar em 2023? Vai deixar o Grêmio? O que sabemos sobre

O uruguaio tem sido um dos grandes destaques do Tricolor na atual temporada, mas sofre com dores no joelho

O Grêmio pode sofrer uma grande baixa ainda nesta temporada. O uruguaio Luis Suárez relatou ao clube que pensa numa possível aposentadoria por conta de constantes dores no joelho. A informação foi trazida inicialmente pela GZH e confirmada pela GOAL.

Suárez vem sofrendo com problemas no joelho direito por conta de uma artrose. Ele vem lidando com as dores e faz tratamento específico no clube. Por conta disso, foi e será poupado de partidas em gramado sintético. Não à toa, desfalcou a equipe diante do Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro.

A situação vem se agravando, o que causou preocupação no jogador e o levou a conversar com a diretoria tricolor e manifestar o desejo de encerrar a sua carreira antes do planejado. Vale lembrar que Suarez tem vínculo com o clube até dezembro de 2024. Ainda segundo soube a GOAL, haverá uma reunião entre as partes para encaminhar uma decisão sobre o tema. A situação surgiu logo após rumores de um possível interesse do Inter Miami na contratação do jogador e causou preocupação nos torcedores do Grêmio.

No entanto, segundo soube a GOAL, o Grêmio está bem resguardado e tem no contrato uma cláusula que impede o Suárez de acertar com outro clube no período de 30 meses caso deixe o Tricolor Gaúcho por conta de lesão. Logo, para se transferir para o time de Messi, Luisito teria que fazer um acordo. Antes de chegar ao Brasil, Suárez já reclamava do calendário e evitou escutar ofertas de clubes do país por este motivo. Na ocasião, ele decidiu acertar com o Nacional. Depois disso, no entanto, chegou a um acordo com o Grêmio e é um dos destaques da equipe na atual temporada.

Aos 36 anos, Suárez é o artilheiro do Grêmio na temporada com 14 gols em 26 jogos disputados. Além disso, o camisa 9 soma 8 assistências.