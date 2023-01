Quantos gols Luís Suárez já fez pelo Grêmio?

O atacante uruguaio, que agora veste a camisa 9 do Tricolor, já está mostrando seu faro para gols; veja os números

Luis Suárez foi o grande nome da janela de transferências de 2023. O uruguaio, que tem quatro Copas do Mundo no currículo, chegou para reforçar o Grêmio pelos próximos dois anos e, rapidamente, já está mostrando seu alto nível.

Depois de muitos anos no mais alto nível do futebol europeu, Luis Suárez voltou à América do Sul em 2022 para defender o Nacional, do Uruguai, e, depois da rápida passagem, desembarcou no futebol brasileiro. Apesar de muitos duvidarem da possibilidade, o atacante assinou um contrato de duas temporadas com o Grêmio, que agora tem em seu elenco um dos principais jogadores do mundo.

E, logo em seu primeiro jogo, Suárez já deu mostras de sua grande qualidade. O uruguaio precisou de apenas 15 minutos de jogo contra o São Luiz para marcar seu primeiro gol, e 37 minutos para fazer um hat-trick com a camisa tricolor.

Quantos gols Suárez já marcou pelo Grêmio?

Por enquanto, após sua estreia, Suárez já tem uma incrível média de gols pelo Tricolor gaúcho: balançou as redes três vezes em uma partida disputada. Até agora, ele não deu nenhuma assistência.

Com este número de gols, não é de se espantar que as expectativas dos gremistas estejam tão altas quanto a apreensão dos rivais que vão enfrentar o Tricolor ao longo dos próximos dois anos. Suárez é um fenômeno e um artilheiro nato.