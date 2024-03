Os gols, times e títulos de Luís Suárez na carreira

O uruguaio é o maior artilheiro na história das Eliminatórias e já colocou seu nome entre os grandes de sua geração

Luis Suárez pode ter o seu lado polêmico, imortalizado pelas mordidas em adversários, mas uma coisa é certa: o uruguaio sabe fazer gols. Foram anos provando o faro artilheiro. Revelado na base do Nacional de Montevidéu, Luisito também vestiu as camisas de Groningen e Ajax, na Holanda, antes de surgir de vez como uma grande figura mundial. Pelo Liverpool, o uruguaio teve fase esplendorosa, mas foi no Barcelona que se colocou definitivamente como um dos grandes. No futebol brasileiro, ele mostrou seu faro de gols com as cores do Grêmio. Agora, ele está no Inter Miami, nos Estados Unidos, ao lado de Sergio Busquets, Jordi Alba e Lionel Messi.

Grande parceiro de ataque de Messi e Neymar na história, Suárez levantou todos os títulos possíveis pelo clube catalão antes de ser comunicado, no início da temporada 2020/21, que seus serviços não eram mais necessários. Bom para o Atlético de Madrid, que acertou sua contratação na época e colheu os frutos de ter um jogador como o camisa 9 em seu elenco.

Depois de duas temporadas na capital espanhola, o centroavante voltou ao clube que o revelou para o futebol, o Nacional, do Uruguai, com quem ficou até antes da Copa do Mundo. Sem contrato, ele assinou com o Tricolor Gaúcho por duas temporadas. O atacante, porém, se despediu do time gaúcho após uma temporada. Um Adeus marcante e que o deixou com status de ídolo gremista.

Abaixo, a GOAL repassa as principais estatísticas de Luis Suárez. Seus gols, títulos e outras marcas alcançadas pelo uruguaio. Confira!

Última atualização em 4 de março de 2024, às 13h31 (de Brasília)