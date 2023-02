Inter supera Santos e encaminha contratação de Charles Aránguiz

Colorado deve contar com o jogador a partir de julho, quando encerra o contrato do volante de 33 anos com o Bayer Leverkusen

O Internacional superou a disputa com o Santos e encaminhou a contratação de Charles Aránguiz no mercado da bola, como soube a GOAL. O jogador avaliava as duas propostas e deve chegar ao clube ao fim do vínculo com o Bayer Leverkusen, da Alemanha.

Os alemães ainda se recusam a liberar o atleta antes do término do contrato, em 30 de junho de 2023. O Leverkusen exige uma compensação financeira para a saída imediata — o caso é semelhante ao de Paulinho, atacante que foi emprestado ao Atlético-MG até o fim do contrato por €300 mil.

Aránguiz ainda não assinou o pré-contrato com o Inter, mas já chegou a um acordo verbal com o clube. O atleta aceitou reduzir o salário que recebe na BayArena para atuar no futebol brasileiro novamente.

Além do Colorado, o Santos também tentou a contratação do jogador. As propostas tinham moldes parecidos, mas o atleta preferiu o acordo com o Internacional, clube que defendeu entre 2014 e 2015.

Charles Aránguiz conta com o aval de Mano Menezes para chegar ao Beira-Rio. O meio-campista de 33 anos é visto como um nome interessante para o clube, que estava à procura de um jogador para a posição em 2023 — Gabriel Baralhas também foi contratado para a função.

Em 2022/2023, Charles Aránguiz fez 15 partidas pelo Leverkusen, com 751 minutos em campo. No período, ele fez dois gols pela equipe. O atleta foi oferecido ao Palmeiras recentemente, mas a diretoria do clube paulista nem sequer respondeu ao contato feito pelo estafe do jogador.