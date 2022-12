Atlético-MG vai pagar 300 mil euros por empréstimo de Paulinho

Galo ofereceu 15% dos direitos ao Leverkusen, mas alemães exigiram receber 300 mil euros à vista

O Atlético-MG vai desembolsar 300 mil euros (R$ 1,6 milhão na cotação atual) pelo empréstimo de Paulinho até junho de 2023, como soube a GOAL.

A proposta inicial do Galo era que o jogador chegasse ao clube por empréstimo, e o Bayer Leverkusen, da Alemanha, permanecesse com 15% dos direitos econômicos. A oferta, contudo, foi recusada pelos alemães, que pediram 300 mil euros à vista.

A contraproposta dos alemães foi aceita pelos mineiros. O valor será quitado somente em fevereiro de 2023, conforme apurado pela reportagem.

Paulinho ficará na Cidade do Galo por empréstimo até 30 de junho de 2023, como anunciado pelo clube. No dia seguinte, assinará em definitivo com os mineiros — o contrato se encerrará em dezembro de 2027.

O Atlético terá 80% dos direitos econômicos, e o atleta ficará com 20% dos direitos econômicos. Em uma eventual transferência no futuro, o Galo embolsará 80% da negociação, e o restante ficará com o próprio atleta.

Paulinho não teve muitas oportunidades pelo time alemão em 2022/2023. No período, o jogador fez sete partidas, somando 171 minutos em campo, e marcou apenas um gol. Esta seria a quarta temporada do atleta pelo clube.