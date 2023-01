Palmeiras ignora estafe de Aránguiz, oferecido também ao Inter

Jogador foi oferecido aos paulistas, que não pretendem fazer investimento no chileno e ignoraram papo com estafe. Inter pode ser o destino do atleta

Charles Aránguiz foi oferecido ao Palmeiras no mercado da bola. A informação foi inicialmente divulgada pelo Uol e confirmada pela reportagem. A GOAL apurou que os paulistas não responderam sobre a possibilidade de negócio com o investimento e desanimaram os empresários do meio-campista. O grupo avalia a possibilidade de levá-lo para o Internacional.

Com o Palmeiras à procura de um volante para repor a venda de Danilo ao Nottingham Forest, da Inglaterra, o estafe do jogador cogitou levá-lo para a Academia de Futebol. No entanto, até o momento, não recebeu resposta do Verdão sobre o caso.

Ele também foi oferecido ao Internacional, e os gaúchos avaliam a possibilidade de investimento no jogador. A situação ainda não ficou definida pelo diretor de futebol William Thomás e o presidente Alessandro Barcellos. A dupla conversará com Mano Menezes sobre a situação para solucioná-la nos próximos dias.

Aránguiz negociar a rescisão contratual com o Bayer Leverkusen, da Alemanha, no mercado da bola. O chileno de 33 anos quer rescindir o vínculo, que se encerra em 30 de junho de 2023, e acertar a volta ao Brasil — ele jogou no Beira-Rio entre janeiro de 2014 e agosto de 2015. O jogador já havia cogitado a saída em agosto do ano passado, mas teve o desejo vetado pelos alemães.

O volante de 33 anos fez 15 jogos pelo Leverkusen na temporada 2022/2023. No período, ficou em campo por 751 minutos e marcou dois gols.