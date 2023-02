Charles Aránguiz avalia propostas de Inter e Santos

Volante de 33 anos não foi liberado para deixar o Bayer Leverkusen antes de 30 de junho de 2023. As ofertas são para assinar pré-contrato

O chileno Charles Aránguiz avalia propostas para assinar um pré-contrato e voltar ao Brasil. Ele tem ofertas de Internacional e Santos, mas ainda não tomou uma decisão sobre o futuro, como soube a GOAL. O atleta adia a definição sobre o novo clube.

O volante de 33 anos tem vínculo com o Bayer Leverkusen, da Alemanha, até 30 de junho de 2023 e gostaria de sair nesta janela de transferências. O clube não quer liberá-lo antes do término do compromisso, e o atleta avalia as opções para o segundo semestre.

O meio-campista tem predileção pelo Brasil como futuro destino. Ele quer voltar à América do Sul e enxerga o país como uma economia mais aquecida para o mercado da bola. Ele deve tomar a decisão nas próximas semanas.

Além de Internacional e Santos, que fizeram ofertas por Aránguiz, o estafe do jogador também o ofereceu ao Palmeiras. Os paulistas, no entanto, não se animaram com a contratação do atleta no mercado da bola — a cúpula nem sequer respondeu ao contato dos representantes do chileno. O clube busca outros nomes na atual janela de transferências.

Aránguiz tem passagem de sucesso pelo Beira-Rio. Ele defendeu o clube gaúcho entre janeiro de 2014 e agosto de 2015, quando foi negociado ao Leverkusen. O jogador foi avalizado pela comissão técnica de Mano Menezes para uma volta ao Rio Grande do Sul.

No Santos, o chileno conta com o aval de Odair Helmann, mas é uma sugestão do diretor de futebol Paulo Roberto Falcão. O dirigente acredita que o atleta seria útil ao elenco na Vila Belmiro.

Em 2022/2023, Charles Aránguiz fez 15 partidas pelo Leverkusen, com 751 minutos em campo. No período, ele fez dois gols pela equipe.