Leverkusen veta saída de Aránguiz no mercado da bola

Alemães contam com o jogador chileno de 33 anos. Ele tem contrato com o clube até 30 de junho de 2023

O Bayer Leverkusen, da Alemanha, vetou a saída de Charles Aránguiz no mercado da bola. O atleta cogitou uma transferência durante a janela, mas o clube se recusou a liberá-lo, como soube a GOAL.

Uma das alternativas para o chileno era a volta ao Brasil para defender as cores do Internacional, time que atuou entre 2014 e 2015. No entanto, não houve tempo hábil para que ele acertasse o retorno ao país.

Uma mudança para outra liga da Europa também era cogitada pelo estafe do volante chileno. Contudo, os alemães descartaram liberá-lo nesta janela de transferências.

Embora tenha contrato até junho de 2023, Aránguiz é tratado como um nome importante na BayArena. Os primeiros jogos na temporada agradaram à comissão técnica. Ele soma três jogos, somando 209 minutos por Copa da Alemanha e Bundesliga, e marcou dois gols até aqui.

O chileno de 33 anos deve ficar no futebol alemão até dezembro de 2022 ao menos. É possível que uma nova tentativa de saída aconteça no próximo mercado da bola, durante o mês de janeiro. A decisão, contudo, será tomada no futuro.

Aránguiz pode assinar pré-contrato com outro clube a partir de janeiro de 2023. O Internacional mantém interesse no atleta e pode investir em sua contratação no ano seguinte.