Globo x Fla TV: quem teve mais audiência na semifinal da Taça Rio 2020?

Rubro-Negro decidiu transmitir partida de graça pela Fla TV na última hora, enquanto emissora foi obrigada a exibir Fluminense e Botafogo pela Justiça

Após o impasse entre Rede Globo e Flamengo e a Medida Provisória assinada por Jair Bolsonaro, que altera a venda dos direitos de transmissão, o está transmitindo suas partidas no Campeonato Carioca através da Fla TV, em suas redes sociais.

Com isso, a emissora resolveu rescindir contrato de transmissão do regional com a Ferj e com os demais clubes do Rio de Janeiro, anunciando que o restante das partidas da não seriam exibidas na TV. Mesmo assim, uma decisão judicial, obrigou a veiculação da partida entre e , pela semifinal da Taça Rio.

Ao transmitir sua partida contra o Volta Redonda, o não conseguiu superar os recordes de audiência atingidos no último jogo, contra o Boavista, mas teve um bom resultado.

Já o clássico entre Fluminense e Botafogo não alterou muito os níveis de audiência da Globo em relação ao que a emissora vinha apresentando nas últimas semanas no domingo à tarde.

Qual foi a audiência de Fluminense e Botafogo?

Após decisão judicial da 24º Vara Civil do Rio de Janeiro, a Rede Globo foi obrigada a transmitir a semifinal do Campeonato Carioca, mesmo com a rescisão de contrato anunciada anteriormente. Então, com a decisão, a emissora teve de correr contra o tempo para fazer o jogo e montar toda a estrutura necessária no estádio Nilton , local onde a partida foi realizada.

Segundo informações obtidas pelo UOL Esporte, o clássico entre Fluminense e Botafogo, que terminou com classificação tricolor, rendeu à Globo uma audiência de 14 pontos de média, com picos de 17 em alguns momentos do jogo, o que garantiu com folgas a liderança de telespectadores na TV aberta neste horário.

Cabe destacar que 1 ponto percentual de ibope equivale a 260.558 domicílios. Ou seja, nos momentos em que a partida rendeu 17 pontos, quase 4,5 milhões de residências estavam sintonizadas na partida. Durante a maior parte do clássico, com média de 14 pontos, aproximadamente 3,65 milhões de domicílios estavam assistindo à Rede Globo.

Qual foi a audiência de Flamengo x Volta Redonda?

Inicialmente, o Flamengo decidiu transmitir sua partida na semifinal da Taça Rio através da plataforma de streaming MyCujoo, cobrando um ingresso no valor de R$ 10 para não sócios, diferentemente do que foi feito no jogo contra o Boavista, exibido de graça para todos.

No entanto, muitos torcedores passaram a registrar problemas técnicos para efetuar o pagamento na plataforma. Com isso, faltando cinco minutos para o início da partida, o clube decidiu liberar a transmissão gratuitamente pela FlaTV.

No YouTube, a média de espectadores foi de 1,5 milhão, atingindo o pico de 1,8 milhão no final da partida. No Facebook o número foi parecido, com cerca de 1,7 milhão de pessoas ligadas na partida.