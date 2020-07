Globo deixa o Carioca após jogo na FlaTV: o que muda na transmissão?

Emissora anuncia rescisão de contrato para transmissão do Campeonato Carioca após FlaTV exibir o confronto entre Flamengo e Boavista

A Rede Globo anunciou nesta quinta-feira (02) que rescindiu o contrato de transmissão das partidas do . A decisão foi tomada após a FlaTV exibir a partida entre Flamengo e Boavista no YouTube.

Segundo a emissora, o episódio consistiu em uma quebra de contrato de exclusividade, assinado com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) e com 11 clubes que disputam a competição, com exceção do .

Apesar da rescisão, a emissora confirmou que vai manter os pagamentos previstos para este ano. Os clubes com contrato e a Ferj foram informados da decisão na manhã desta quinta.

“A Globo anunciou hoje que não vai mais transmitir o Campeonato Carioca. A emissora rescindiu o contrato que mantinha com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro e com os Clubes, mas manterá os pagamentos desta temporada”, divulgou a emissora em comunicado oficial.

“No entendimento da Globo, o contrato foi violado ontem, quando a FlaTV exibiu ao vivo a partida entre Flamengo e Boavista. De acordo com o contrato, a Globo tinha exclusividade na transmissão dos jogos do Campeonato Carioca”, completou.

O impasse entre o Flamengo e a Rede Globo, que já se estendia por algum tempo, ficou ainda mais acalorado após a Medida Provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que altera a venda dos direitos de transmissão no Brasil e teve participação direta de Rodolfo Landim, presidente do .

O clube carioca se baseou na MP para transmitir a partida em seu canal do YouTube. Porém, a emissora alega que contratos em vigência não poderiam ser alterados com a nova decisão.

“O Flamengo se baseou nessa MP para transmitir a sua partida ontem no Maracanã. A Globo entende que a Medida Provisória não poderia alterar um contrato celebrado antes de sua edição e protegido pela Constituição”.

A Rede Globo havia acionado a justiça para impedir que o duelo entre Flamengo e Boavista fosse transmitido pela FlaTV. No entando, a decisão judicial foi favorável ao Flamengo, permitindo que o clube seguisse com a programação de transmitir suas partidas. Agora, Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e jurídico do clube, informou que a emissora também desistiu do processo contra o Rubro-Negro, que está livre para exibir suas partidas como mandante.

Mas como fica a transmissão do Campeonato Carioca?

A partir da rescisão de contrato e da quebra de exclusividade, a Rede Globo informou que não vai mais transmitir qualquer partida do regional do Rio de Janeiro, já incluindo as três partidas desta quinta-feira - Macaé x Fluminense, Vasco x Madureira e Volta Redonda x Resende -, que teriam transmissão na TV fechada.

“Como a Federação de Futebol do Rio de Janeiro e os demais Clubes não foram capazes de garantir a exclusividade prevista no contrato, não restou à Globo outra alternativa além da rescisão e o encerramento das transmissões dos jogos do Carioca - incluindo os três jogos de hoje que encerram a quinta rodada da e que seriam exibidos no Sportv e no Premiere”.

Por fim, a emissora lembrou de sua longa parceria com clubes brasileiros e garantiu que seguirá com os pagamentos previstos para o restante da temporada, mesmo com a rescisão contratual.

“Apesar da decisão de rescindir o contrato imediatamente, a Globo está disposta a fazer os pagamentos restantes desta temporada, em nome da sua parceria histórica com o futebol e da sua boa relação com as equipes”, destacou.

“Mas acredita que o futebol só será capaz de vencer as inúmeras dificuldades com planejamento e segurança jurídica para aqueles que investem altas quantias nesse negócio tão importante para o e para os brasileiros”, concluiu.