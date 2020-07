Quais recordes a Fla TV quebrou com transmissão de jogo contra o Boavista no YouTube?

Duelo exibido com exclusividade pelo canal oficial do Rubro-Negro superou Gre-Nal como live esportiva mais vista simultaneamente

O se deu bem dentro de campo na noite desta quarta-feira, vencendo o Boavista por 2 a 0 no Maracanã, e também fora dele, ao exibir com exclusividade a partida válida pela em seu canal oficial no YouTube e redes sociais.

Transmitida pela Fla TV com narração de Emerson e comentários de Raul Plassmann, ídolo do clube e campeão mundial em 1981, e Alexandre Tavares, a partida se tornou a live esportiva mais vista simultaneamente na internet.

O pico ocorreu por volta das 22h15 (horário de Brasília), quando 2,2 milhões de espectadores assistiam ao jogo ao mesmo tempo - em sua maioria no Youtube, mas também no Facebook, Twitter e MyCujoo.

Mais times

A maior marca anterior era do Gre-Nal da Libertadores disputado em março deste ano e transmitido pelo Facebook. Na ocasião, 2,1 milhões de torcedores chegaram a assistir ao clássico gaúcho simultaneamente.

"Informação oficial do YouTube: Flamengo x Boavista é a maior transmissão esportiva do mundo!", chegou a declarar Emerson Santos durante a transmissão da partida do Flamengo.

FIM DE JOGO NO MARACA! Em noite de recorde histórico da FlaTV, com a maior transmissão esportiva do mundo, o Mengão vence o Boavista por 2 a 0 pela Taça Rio. Pedro e Gerson marcaram os gols do Mais Querido! A Maior Torcida do Mundo faz a diferença! pic.twitter.com/2HXPjSwohL — Flamengo (@Flamengo) July 2, 2020

Rodolfo Landim, presidente do clube, afirmou que o duelo contou com mais de 14 milhões de espectadores no total. "A gente fica muito feliz com esse processo de democratização, que tem participação da torcida. Queria agradecer as contribuições de todos durante a transmissão. Um dia especial, que vai ficar marcado na história", declarou o mandatário à Fla TV.

O técnico Jorge Jesus também enalteceu a transmissão. "Primeiro quero dar os parabéns ao Flamengo e à Fla TV. As grandes equipes do mundo e na Europa têm seu espaço visível. O Flamengo vai começar a mudar o futebol do , dentro e fora de campo", disse o português.

Doações da torcida e provocação ao

Além da vitória em campo do time de Jesus e das marcas expressivas na web, a diretoria do Flamengo ainda conseguiu capitalizar mesmo com o Maracanã mais uma vez com portões fechados. Isso porque os torcedores puderam comprar "ingressos virtuais" pelo chat do YouTube.

O não divulgou até o momento qual valor foi arrecadado, mas o volume de doações antes mesmo de a bola rolar já chamava muita atenção.

Mais artigos abaixo

não é só o Flamengo que é rico não, a torcida tbm é



olhem o super chat bombando e o jogo ainda nem começou #EuAssistoNaFlaTV pic.twitter.com/8L51S7pS8M — Geovanna Paquetá (@Geo_Fla_) July 1, 2020

Flamengo vai comprar o Messi só com o dinheiro do super chat. #EUASSISTONAFLATV pic.twitter.com/wW9ZdpI7JV — nota de repúdio antifascista (@aruthinha) July 2, 2020

Para completar, o Flamengo iniciou a transmissão com cerca de 3,9 milhões de inscritos no seu canal no YouTube. Ao fim da partida, o número já era de 4,2 milhões - disparado o maior entre os clubes brasileiros na plataforma de vídeos.

O narrador Emerson Santos também exaltou esta marca durante a transmissão. "Alô, Liverpool! O Mengão está chegando!", declarou, referindo-se ao fato de os Reds, que enfrentaram o clube em dois Mundiais, terem aproximadamente 4,8 milhões de inscritos.

Sem acordo com a TV Globo no , o Flamengo se aproveitou de medida provisória do último dia 18 que determinou que o clube mandante tem direito de transmitir os jogos. A expectativa rubro-negra é repetir a experiência no final de semana, na semifinal da Taça Rio, contra um adversário que ainda vai ser definido.