Flamengo terá semifinal com imagem em plataforma e só áudio nas redes sociais

FlaTV vai transmitir o jogo Flamengo x Volta Redonda com imagem no MyCujoo e só áudio em Youtube, Facebook e Twitter

A postura do em relação à transmissão dos jogos do está rendendo diversas controvérsias entre os torcedores e críticos. Após travar um embate na Justiça com a TV Globo, o clube transmitiu o jogo contra o Boavista pela FlaTV, e agora anunciou uma parceria com a plataforma MyCujoo, e cobrará R$ 10 para não sócios acompanharem a exibição do duelo com o Volta Redonda, pela semifinal da neste domingo (5).

Além do mais, o anunciou que a FlaTV irá disponibilizar, de forma gratuita, a transmissão somente em áudio da partida nos perfis oficiais do Flamengo no YouTube, Facebook e Twitter.

Sobre a transmissão de Flamengo x Volta Redonda, semifinal da Taça Rio 2020 pic.twitter.com/978VpD71Dt — Flamengo (@Flamengo) July 5, 2020